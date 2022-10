“Racconti di viaggio: pedalare nelle Fiandre”, la serata all’Eroica Caffè Padova

A Eroica Caffè Padova una serata dedicata alla Fiandre. Sul “palco” il team Enough e Visit Flanders.

In programma una pedalata in città, una proiezione, racconti e una degustazione di birra belga.

Racconti di viaggio: pedalare nelle Fiandre.

Giovedì 27 ottobre, ore 21

Eroica Caffè Padova

Dettagli

Cultura, paesaggi, bellissimi percorsi e ovviamente birra: è il riassunto di quello che potrebbe essere un tipico viaggio in bici in una delle destinazioni internazionali più interessanti per il turismo su due ruote, le Fiandre.

A raccontare il loro viaggio nel Nord, in una serata speciale a Eroica Caffè Padova, giovedì 27 novembre, alle 21, sarà il Team Enough - nell’occasione Mattia de Marchi e Federico Damiani -, una delle più originali realtà emerse nel mondo del ciclismo negli ultimi anni, che ha pedalato nelle Fiandre in primavera, insieme a Visit Flanders, l’ente del turismo delle Fiandre promotore dell’evento

Filo conduttore del viaggio e del racconto sono le cosiddette “Iconic Routes”, una serie di itinerari che offrono non solo il meglio di queste terre, ma anche una formula che rende l’esperienza sempre semplice, grazie alle caratteristiche dei percorsi ciclabili, alla segnaletica, ai servizi e all’accoglienza che le Fiandre riservano a chi decide di viaggiare pedalando.

La serata di Padova sarà organizzata come un racconto, con la presentazione del video realizzato durante il viaggio. Visit Flanders sarà a disposizione per fornire le informazioni pratiche utili a chi scegliesse queste terre come destinazione e che sarà a disposizione per domande.

A rendere l’appuntamento più gustoso, una degustazione gratuita di birra belga: non tutti sanno, infatti, che quella della birra è nelle Fiandre una tradizione secolare, che ha nei monasteri trappisti un presidio prezioso e unico al mondo.

Per chi non volesse rinunciare alla bici, alle 19 ci sarà una “social ride” tra arte e canali in città, alla scoperta delle opere di street art che Padova - così’ come le Fiandre - ospita numerose.

Per tutti i partecipanti alla pedalata una borraccia Visit Flanders in omaggio, fino ad esaurimento.

La serata dedicata alle Fiandre è ad accesso libero e aperto a tutti.

E’ consigliata la prenotazione al numero 049 830 7390. ecpadova@eroica.cc

VISITFLANDERS – agenzia per il turismo del governo fiammingo – mira a rafforzare il potere positivo del turismo affinché le Fiandre possano prosperare come una destinazione turistica d’ispirazione, innovazione e alta qualità a vantaggio dei suoi luoghi, dei suoi abitanti e imprenditori e dei visitatori. Il patrimonio culturale e artistico, la cultura della birra, la passione per le due ruote e le attività ricreative negli spazi verdi della regione sono i pilastri principali su cui si basa la promozione turistica delle Fiandre in Italia e nel mondo

Info web

https://www.facebook.com/eroicacaffepadova/