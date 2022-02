"Racconto delle cose meravigliose d'Oriente", presentazione del libro all'Orto botanico

Quarant’anni dopo Marco Polo, il presbitero Odorico partì da Venezia per arrivare al cospetto del Gran Khan, per fare ritorno a Padova anni dopo e ritirarsi nella Basilica di Sant’Antonio a dettare in latino le memorie del suo viaggio. L’opera (la Relatio), che restituisce una visione poetica e incantata dell’Impero Celeste dell’epoca, è stata tradotta in italiano, ma sembra essere sconosciuta in Cina; questo almeno fino ad ora, visto che la Dott.ssa Zhang Bill e la Prof.ssa Ruan Yihui, entrambe dell’Università di Padova, l’hanno tradotta in cinese.

Lunedì 21 febbraio alle 17 all’Auditorium dell’Orto Botanico di Padova si terrà la presentazione del libro “Racconto delle cose meravigliose d’Oriente” di Odorico da Pordenone, in occasione del ciclo di eventi culturali “Padova festeggia l’Anno della Tigre - Capodanno Cinese 2022” organizzati dall’Istituto Confucio all’Università di Padova con il patrocinio del Comune di Padova e dall’Università degli Studi di Padova.

Il volume che raccoglie le traduzioni in lingua italiana e cinese di un antico manoscritto tardo-medievale, la Relatio de mirabilibus orientalium Tatarorum, dettato nel 1330 al suo ritorno dalla Cina dal frate francescano Odorico da Pordenone al confratello Guglielmo da Solagna, negli alloggi della Basilica di Sant’Antonio in Padova, sede e casa madre dell’ordine francescano a cui apparteneva.

La traduzione dall’italiano al cinese è stata curata dalla Dott.ssa Zhong Bili, Ph.D. in Letteratura Italiana Medievale all’Università di Padova, aiutata dalla Prof.ssa Ruan Yihui, insegnate di lingua e cultura cinese all’Istituto Confucio all’Università di Padova.

Durante l’evento interverranno il Prof. Giorgio Picci, Direttore dell’Istituto Confucio all’Università di Padova, che illustrerà il progetto condiviso tra Università di Padova e Università di Guangzhou che ha portato alla realizzazione del libro, e la Prof.ssa Laura De Giorgi, docente di storia della Cina moderna e contemporanea all’Università Ca’ Foscari di Venezia, che illustrerà il periodo storico in questione e farà un excursus sugli scambi dell’epoca tra I’Italia e la Cina.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Per partecipare, compilare online il modulo https://forms.gle/tjKpZ2jwvMHm2BVm6.

La conferenza verrà anche trasmessa in diretta al link Zoom https://us02web.zoom.us/j/88918508485?pwd=WENyeVQzakNBczcrbmJGbm9mUFhKZz09 ID riunione: 889 1850 8485

Passcode: 901149

Foto articolo da comunicato stampa