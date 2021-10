Raduno “Vespe in Prato” - V edizione: da Prato della Valle a Piazzola sul Brenta

I Frati Cappuccini di “San Leopoldo Mandic” in collaborazione con i Vespa Club “Roncajette” e “Vespe Padane” organizzano per il quinto anno consecutivo la manifestazione “VESPE IN PRATO”.

L’evento, si svolgerà domenica 3 ottobre 2021 e seguirà il seguente programma:

ore 08.30 apertura iscrizioni delle Vespe partecipanti presso il sagrato della Basilica di S. Giustina (Prato della Valle);

apertura iscrizioni delle Vespe partecipanti presso il sagrato della Basilica di S. Giustina (Prato della Valle); ore 10.30 partenza del giro turistico;

partenza del giro turistico; ore 10.40 benedizione delle Vespe presso il sagrato del Santuario di “S. Leopoldo Mandic” (Piazzale Santa Croce) dove i presidenti del “Vespa Club Roncajette” e “Vespe Padane” consegneranno il ricavato della manifestazione in favore del “Centro Missioni Frati Cappuccini del Triveneto” per sostenere i vari progetti in atto nelle missioni in Angola, Mozambico, Grecia, Georgia e Ungheria;

benedizione delle Vespe presso il sagrato del Santuario di “S. Leopoldo Mandic” (Piazzale Santa Croce) dove i presidenti del “Vespa Club Roncajette” e “Vespe Padane” consegneranno il ricavato della manifestazione in favore del “Centro Missioni Frati Cappuccini del Triveneto” per sostenere i vari progetti in atto nelle missioni in Angola, Mozambico, Grecia, Georgia e Ungheria; ore 11 proseguimento del giro turistico in Vespa;

proseguimento del giro turistico in Vespa; ore 12 arrivo a Piazzola sul Brenta presso Piazza Camerini dove le Vespe verranno esposte nell’ambito della manifestazione “MOTORI IN PIAZZOLA”.

Info web

https://www.facebook.com/roncajette.radunovespa

Foto articolo da comunicato stampa

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...