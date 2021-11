Webinar online "Ragazzi: come creare oggi il vostro futuro!"

Secondo una ricerca il futuro è avvertito dai giovani come incerto: «Se il senso di precarietà è cresciuto esponenzialmente in tutti noi in questo anno di pandemia, con la mente incapace di fare rispetto a prima progetti a medio-lungo termine, per i giovani italiani che stanno diventando grandi in mezzo alla crisi il tema è davvero importante. Vogliono pensare al futuro, avere speranze come tutti in quell'età specialmente ma il Covid con l'emergenza sanitaria non ancora finita genera grandi preoccupazioni».

Quindi come possiamo aiutare i giovani? «La Via della Felicità è una guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard e il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo. Il programma educativo de La Via della Felicità ha riscontrato moltissimi successi nell’evitare l’immoralità consentano loro di sviluppare una bussola morale basata sul buon senso e dargli una direzione migliore per il loro futuro. Per questo i volontari hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito intitolato “Ragazzi: Come Creare Oggi il Vostro Futuro!”».

L’incontro online si terrà Lunedì 22 Novembre alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com.