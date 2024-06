Ragnarök Nordic Viking Folk e Vindur Orchestra in concerto all'Anfiteatro del Venda

RAGNARÖK NORDIC VIKING FOLK e VINDUR ORCHESTRA si esibiranno sabato 13 luglio, nella splendida cornice dell’Anfiteatro Del Venda di Galzignano Terme (Padova), con “Il Canto Degli Antichi” - Viaggio tra miti e leggende nordiche. La formazione veronese, in una nuova veste che prevede l’ampliamento dei suoi elementi con l’aggiunta di 4 ulteriori musicisti, dà appuntamento ai suoi ascoltatori in una location storica e suggestiva per condurli in un viaggio attraverso i mondi della mitologia e delle leggende nordiche tra narrazioni, sonorità epiche e ritmi ancestrali.

Con “Il Canto Degli Antichi” - Viaggio tra miti e leggende nordiche, il nuovo assetto del complesso dei RAGNARÖK dà vita a nuovi arrangiamenti che amplificano l’immersività dell’atmosfera del loro sound, donando corposità ed espressività ai brani ed enfatizzando l’aspetto ritmico che contraddistingue lo stile di riferimento. L’esibizione sarà, inoltre, impreziosita da proiezioni video dedicate. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati del genere e per chiunque desideri perdersi nel fascino dell’antica cultura scandinava ripercorrendo alcuni suggestivi episodi dell’Edda.