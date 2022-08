Rancore live al Parco della Musica con Xenoverso tour

Rabbioso e poetico, appassionato e profondo, sempre impegnato. Il rapper Rancore, al secolo Tarek Urcich, torna a calcare i palchi italiani in occasione dell’uscita del suo nuovo disco, il quinto in studio: Xenoverso. Il lancio, in grande stile, è un tour estivo di sette date, più due live in programma a dicembre nei club di Roma e Milano: La data di Padova al Parco della Musica arriva al culmine dell’estate, nel bel mezzo della tournée e come evento centrale dei tre che Rancore ha previsto al Nord Italia.

Xenoverso arriva dopo la duplice esperienza al Festival di Sanremo, dapprima nel 2019 al fianco diDaniele Silvestri come co-autore del pluripremiato brano “Argento vivo”, e successivamente nel 2020 con la sua “Eden” che gli è valsa la vittoria del premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Anticipato dalla trilogia di brani “Lontano 2036”, “X Agosto 2048” e “Arakno 2100”, “Xenoverso” è il nuovo manifesto del rapper che concepisce un viaggio tra rime e versi, tra realtà e fantasia, sfidando i concetti di tempo e spazio.

Con “Xenoverso”, Rancore riporta tecnica, potenza e sincerità nel suo rap, realizzando ancora una volta un lavoro articolato, in cui molteplici suggestioni si risolvono in infinite possibilità di lettura, ascolto dopo ascolto. Il rapper conia di fatto un nuovo termine, “Xenoverso”: il sostantivo deriva dal greco xénos ‘straniero, ospite’, e dal latino versus, participio passato di vert?re ‘volgere’. L’ambiente che contiene tutto ciò che è inclassificabile nell’insieme dei corpi e dei fenomeni del nostro Universo, in sostanza ciò che confina con tutti gli spazi, i tempi e le dimensioni dell’Universo nell’insieme delle cose che si antepongono o che vengono escluse nella percezione della nostra realtà. Quel che ne deriva è un concept album complesso, legato all’evanescenza e al relativismo della realtà, un’autentica esperienza per chi lo ascolta, confezionata in modo tale da far passare in secondo piano tutto ciò che diamo per scontato. A seguito dell’annuncio della release dell’album, è stato aperto anche il sito xenoverso.com per un’esperienza immersiva nel disco e nelle sue diverse sfumature.

Dettagli

Parco della Musica, presso Parco d'Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Mercoledì 3 agosto 2022

Apertura cancelli ore 19.30, inizio concerto ore 21

Biglietti in cassa 20 euro

Info web

https://www.facebook.com/events/2127769144063833/

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook