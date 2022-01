“Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi”, al via la rassegna famiglie al teatro ai Colli

Rossella è una “strefata”, una po’ strega e un po’ fata, ma anche molto distratta e molto smemorata. La sua specialità è quella di raccontare storie magiche, con personaggi e ambientazioni fantastici. E così la storia di Betty e del Principe Goffredo, che per colpa di un incantesimo si trasformeranno in una rana e in un ranocchio, per trovare il modo di risolvere il sortilegio avranno bisogno di tanti amici e del pubblico per avere un lieto fine. Con l’aiuto di alcuni trucchi di illusionismo e di un sapiente uso della scenotecnica, la storia si evolverà tra castelli e paludi, presentando buffi personaggi e districandosi tra avventure e colpi di scena.

Dove e quando

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo – Padova)

Domenica 23 gennaio 2022, ore 16.30

Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi

Ingresso unico: 6 euro

Info e prenotazioni 3277661425

teatroaicolli@gmail.com

Calendario

