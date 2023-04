Ranestrane Apocalypse Now and Best Of live al Radio City Music Hall il 27 aprile 2023. The Web Italy è lieto di presentare il concerto di RanestRane, nell’ambito degli eventi collegati al Marillion Weekend, che si terrà a Padova il 28/29 aprile 2023.

Formula "Cena+concerto": 25 euro - a partire dalle 20.30 - (comprende 1 Antipasto + 1 piatto principale a scelta dal menù + bibita, coperto e live).

Formula "solo concerto" (1 drink incluso): 10 euro (a partire dalle 21.30)

Inizio concerto: ore 22.

