Presentazione del libro "Raphael" di Giuliano Pisani alla libreria Libraccio

Venerdì 17 marzo alle ore 18 Giuliano Pisani presenta alla libreria Libraccio

Raphael

Edizioni GM.libri

Interviene

Paola Cattaneo

Il libro

Tre storie, distanti nei luoghi e nei tempi, si incrociano in un intreccio sapiente, ricco di continui colpi di scena. Dalla Ferrara di Alfonso d'Este il lettore segue due padri gesuiti, Rodolfo d'Acquaviva e Antoni de Montserrat, che viaggiano nell'India della seconda metà del Cinquecento per incontrare il potente sultano Akbar, il Gran Mogol, nella sua capitale, Fatehpur Sikri. Ai nostri giorni si svolge la storia d'amore tra Catherine Mercier e Giulio Corsi, lei assistente di un grande maestro indiano, il professor Surendranath, lui docente di Storia dell'arte a Venezia. A far da collante un misterioso dipinto e una rete di spietati assassini, su cui indaga il commissario Chetan Krishan della polizia di Mumbai. Un inedito Raffaello, colto nella sua dimensione intima, completa il mosaico.

L’autore

Giuliano Pisani è docente di lettere latine e greche al Liceo Tito Livio di Padova (1976-2010), studioso di filosofia antica e rinascimentale (Platone, Plutarco e Marsilio Ficino). Ha dedicato numerosi contributi all’esegesi del ciclo giottesco della Cappella degli Scrovegni, facendo alcune scoperte che hanno innovato la lettura del capolavoro. È stato co-curatore della mostra Magister Giotto (Venezia, Scuola grande della Misericordia, luglio-novembre 2017). Ha scritto i testi del film del regista Luca Mazzieri, offerto al Comune di Padova per essere proiettato nella saletta in cui sosta il pubblico prima di accedere alla Cappella degli Scrovegni, e del film Giotto. The Story of Salvation del regista Eugene Starky.

Ha pubblicato con numerose case editrici, Laterza, Biblioteca dell’Immagine, Mondadori, Skira, Bompiani, Rizzoli, con cui ha edito il volume I volti segreti di Giotto (Premio del Libraio – Città di Padova – XVI ed. anno 2009 – per la sezione saggistica). Ultima pubblicazione Il capolavoro di Giotto, Editoriale Programma, 2015.

Attivo promotore culturale, con un’attenzione particolare rivolta al mondo giovanile, ha ideato nel 1994 il Premio letterario Campiello Giovani, di cui è tuttora Presidente del Comitato tecnico, e nel 2001 il progetto Gemine Muse, che prevede il dialogo tra l’opera di un giovane artista con un’opera di sua scelta conservata in un museo.

