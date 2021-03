Libraccio per l’8 marzo: “È ora di parlarne”, rassegna speciale dedicata alla voce delle donne

In occasione della settimana dell’8 marzo, le librerie Libraccio danno vita alla prima edizione di una rassegna speciale totalmente dedicata alla voce delle donne. Libraccio si unisce a Telefono Rosa devolvendo all’associazione parte dei ricavi della giornata dell’8 marzo e organizzando una serie di appuntamenti online per parlare di libri ma non solo. Gli incontri saranno trasmessi dal 4 all’8 marzo live sui canali Facebook e Instagram dei negozi Libraccio e coinvolgeranno scrittrici, influencer e attiviste che, attraverso il proprio impegno in prima persona, contribuiscono ogni giorno a tenere alta l’attenzione sulle donne e sul loro ruolo nella società moderna.

Giovedì 4 marzo

Ad aprire la rassegna “Libraccio per l’8 marzo” sarà Michela Murgia, protagonista di una chiacchierata sul suo ultimo libro Stai zitta (Einaudi), trasmessa su profilo Instagram di Libraccio Negozi alle 18.30 di giovedì 4 marzo. Nella stessa data è in programma un appuntamento con la presidentessa dell’Associazione Telefono Rosa, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli trasmesso contemporaneamente sui profili Facebook di Libraccio e di Telefono Rosa.

Venerdì 5 marzo

Venerdì 5 marzo su Facebook sarà la volta di Antonella Lattanzi che parlerà di Questo giorno che incombe (Harper Collins), candidato da Domenico Starnone al Premio Strega. Su Instagram invece parlerà Florencia Di Stefano-Abichain, content creator, speaker radiofonica e autrice coinvolta attivamente nella divulgazione su tematiche di genere.

Sabato 6 marzo

Sabato 6 marzo la rassegna ospiterà su Facebook l’autrice Stefania Bertola per presentare il suo libro Via delle magnolie 11 (Einaudi), romanzo ambientato in epoca di lockdown, mentre su Instagram interverrà Cathy La Torre, avvocata ed autrice del libro “Nessuna causa è persa” (Mondadori), dal quale si partirà per approfondire gli aspetti normativi che impediscono una realizzazione concreta del concetto di pari opportunità.

Domenica 7 marzo

Domenica 7 marzo su Facebook Francesca Sironi presenterà il suo libro Contro ogni violenza sulle donne (Centauria), un testo che diviene uno strumento per farsi strada tra stereotipi, luoghi comuni di chi minimizza le discriminazioni e la violenza di genere. Su Instagram la rassegna ospita invece Carolina Capria, conosciuta anche come @lhascrittounafemmina, che parlerà di letteratura femminile e femminista.

Lunedì 8 marzo

Lunedì 8 marzo Cinzia Tani racconterà su Facebook Angeli e carnefici (Rizzoli), il suo ultimo saggio che contiene le storie di 22 donne divise tra la strada del bene e quella del male. Su Instagram invece chiuderà la rassegna Carlotta Vagnoli, autrice, sex columnist e attivista che si batte per i diritti delle donne e che svolge un importante lavoro di divulgazione sulle tematiche di genere.

L’iniziativa è a cura di Carlotta Sanzogni, che dialogherà con le ospiti sulla piattaforma Instagram delle librerie.

Programma rassegna

