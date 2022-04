Rassegna cinematografica “Dire, fare, vedere” al Cinema Rex

Il cinema - che fin dalla sua nascita vive un rapporto simbiotico con la società e i suoi cambiamenti, traendo dall’osservazione della realtà temi e spunti da trasformare in storie, arte e “magia” - diventa uno strumento formidabile di pensiero e analisi, capace di farci riflettere ed interrogarci su quale direzione stiamo prendendo come specie umana, alle prese con un rapporto con la natura quanto mai difficile e contraddittorio.

Il Comune di Padova – Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Informambiente dedica tre serate per approfondire, attraverso il cinema, alcune tematiche sull’ambiente: i cambiamenti climatici, il rapporto tra uomo e natura, il problema della scarsità dell’acqua.

Appuntamento per tre giovedì di maggio – 5, 12 e 19 alle ore 21 – al Cinema Rex, via Sant’Osvaldo 2 dove saranno proiettati tre lungometraggi che utilizzano il linguaggio filmico per raccontare storie ambientali.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma cinebot.

Dichiarazione dell’assessora all’Ambiente: «Fin dalla sua nascita, il cinema vive un rapporto simbiotico con la società e i suoi cambiamenti, traendo dall’osservazione della realtà temi e spunti da trasformare in storie, arte e “magia”. Per questo il cinema ambientale, uscendo da una dimensione di “nicchia”, recentemente è divenuto mainstream, offrendo il suo sguardo plurale ai fenomeni del nostro tempo: cambiamenti climatici, perdita della biodiversità, problemi energetici, conflitti per le risorse, etc. Per questo abbiamo voluto, in accordo con il cinema Rex, organizzare questa breve rassegna cinematografica, convinti che il cinema sia un formidabile strumento di pensiero e analisi, capace di farci riflettere mediante l’intrattenimento ed interrogare su chi siamo e quale direzione stiamo prendendo come specie umana, alle prese con un rapporto con la Natura quanto mai difficile e contraddittorio».

Giovedì 5 maggio 2022 ore 21

DON’T LOOK UP di Adam McKay – con Jennifer Lawrence e Leonardo Di Caprio. USA, 2021

Un meteorite in rotta di collisione con la Terra e la lotta di due astronomi contro l’indifferenza generale.

Una coppia di astronomi scopre l’esistenza di una cometa pronta a distruggerci nel giro di sei mesi. Dovrebbe essere la notizia del secolo ma incredibilmente nessuno sembra interessato a prendere in reale considerazione la minaccia, come se non fosse un problema di portata globale.

Giovedì 12 maggio 2022 ore 21

A RIVEDER LE STELLE di Emanuele Caruso – Con Giuseppe Cederna, Maya Sansa, Franco Berrino. Italia, 2020

Un docu-film, realizzato con due cellulari e un drone, alimentati a energia eco-sostenibile che pone l’attenzione sulle modifiche del paesaggio ad opera dell’uomo. Un viaggio a piedi in una terra di nessuno che vuole essere un invito a riflettere su come poter salvare il nostro mondo da un inferno infuocato, che noi stessi abbiamo acceso.

Giovedì 19 maggio 2022 ore 21

WATERWARM di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky – con Inocencia González Sainz, Marcus Schubert, Bill Nance, Rafikul Islam Sarkar Oscar Dennis, Jianqing Lin – Canada 2013

L’acqua è un bene essenziale. Il pianeta ne è composto per oltre il 70% e attorno a questa risorsa sono nate le società e si sono sviluppare civiltà e nazioni. Il suo controllo è però oggi divenuto una nuova frontiera degli interessi economici dei potenti della Terra, e moltissimi Stati – di fatto tutti quelli più poveri – ne sono quasi del tutto privati. Uno straordinario documentario fotografico sul fondamentale ruolo che l’acqua ricopre nella formazione e nello sviluppo dei Popoli.

