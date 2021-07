Rassegna "Ebano": musica ai giardini dell'Arena

Entrata gratuita con offerta libera, (come da indicazioni event FB), info e prenotazioni evento info@fusmart.it

Continua la programmazione artistica dei Giardini dell’Arena con un weekend interamente dedicato alle voci black in tre abiti complementari e al contempo diversi .

La rassegna Ebano, che vedrà per la prima volta a Padova il grande Frank Mccomb, subito dopo il Blue Note di Milano nell’unica tappa Veneta, è caratterizzata da una commistione esplosiva di blues, soul, contemporaneità e raffinati arrangiamenti di sapore jazz accomunati dalla presenza di tre voci potenti e carismatiche.

Si comincerà venerdi 16 con la presentazione del nuovo disco della tigre blues Gloria Turrini con Mecco Guidi, per proseguire Sabato con Frank Mccomb fino a concludere domenica 17 con la Green Orchestra:Beatles Today, anch’essa a Padova per la prima volta dopo l’apertura del Vicenza Jazz Festival, capitanata dal Direttore d’Orchestra Ettore Martin e con la presenza della potente voce della cantante cagliaritana Alice Nereide Cossa: tre grandi intepreti legati dal groove, da incredibile controllo dinamico e raffinatezza interpretativa con radici profonde nel black sound.

Tutta la rassegna sarà ad offerta libera, mantenendo quel carattere di gratuità che sta caratterizzando le iniziative del team di gestione dei Giardini dell’Arena al fine di poter donare alla cittadinanza eventi di qualità che possano al contempo contribuire a favorire una ripresa delle iniziative artistiche dopo il lungo anno e mezzo di difficoltà causata dal Covid e contestualmente continuare quel percorso di identificazione dell’area come luogo ormai consolidato per offerte artistiche di qualità per tutta la cittadinanza.

Inizio concerti ore 21.

La rassegna è curata dall’ Associazione Fusmart Mutaforma in collaborazione con Associazione Mame.

Programma

Presentazione del nuovo album di Gloria Turrini e Mecco Guidi, nomi consolidati della scena musicale italiana. Dalle radici del Blues si contaminano con altre sonorità di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli anni ’60 e ’70.

Hanno collaborato con Andrea Mingardi, Max Gazzè, Giuliano Palma, Andy J. Forest e Jackie Allen Raphael Gualazzi, Mario Biondi, Cesare Cremonini e molti altri.

Un’icona del Soul mondiale torna in Italia per la prima volta a Padova sul palco dei Giardini dell’Arena accompagnato da una band dynamite:

Frank McComb: piano/voice

Ricky Quagliato : drums, Marcello Sutera: bass, Michele Monestiroli: sax.

Spesso paragonato a Donny #Hathaway e Stevie #Wonder, McComb ha collaborato con molti rinomati artisti discografici tra cui: Prince, Chaka Khan, Will Smith, Najee, Branford Marsalis, solo per citarne alcuni. L’enorme successo riconfermato lungo il corso della sua carriera lo porta a fondare la sua etichetta indipendente. Oggi è a tutti gli effetti un produttore autonomo, libero di dar voce alle proprie abilità di cantante pianista e produttore.

Per la prima volta a Padova, la Green Orchestra propone i grandi classici dei Beatles rivisitati per voce, big band e quartetto d’archi, sotto la direzione esperta del M. Ettore Martin e con la voce potente dell’interprete Alice Nereide Cossa, nota per il timbro importante e la tecnica virtuosa sempre a servizio della Musica.

Green Orchestra è:

Ettore Martin: direzione, arrangiamento e sax tenore

Alice Nereide Cossa: voce

Stefano Bellettato: violino

Mattia Salin: violino

Francesco Ferrarese: viola

Elisa Lazzarin: violoncello

Gilberto Pilon: clarinetto

Fabio Zulato: sax contralto

David Trivellato: sax tenore

Yuri Argentino: sax baritono

Ludovico Rinco: tromba e flicorno

Massimo Fracasso: tromba e flicorno

Marco Convertino: trombone

Marco Minorello: trombone

Emanuele Ruggiero: chitarre

Simone Vason: basso

Carmine Bloisi: batteria

