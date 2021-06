Rassegna estiva "Teatro sotto le stelle" all’arena del teatro ai Colli

Al Teatro ai Colli giovedì 10 giugno viene inaugurato uno spazio nuovo pensato per passare assieme questi mesi estivi, riportando teatranti e storie in via Monte Lozzo.

Apre l’Arena allestita di fianco al Teatro ai Colli, con un grande palcoscenico e 200 posti a sedere, che ospiteranno il pubblico e un cartellone con una ventina di appuntamenti che spaziano dalla prosa, con nomi importanti come Antonella Questa che porta in scena “Svergognata” e un altro gradito ritorno, Giobbe Covatta, alla musica, il teatro per i più piccoli, la danza e gli incontri con l’autore.

«L’Arena che abbiamo preparato in questi mesi da l’opportunità di godersi tutti gli spettacoli all’aperto. Ci sono 200 posti disponibili, in caso di maltempo apriremo la sala teatro interna climatizzata. Tutta la rassegna è stata pensata per la bella stagione, momento in cui si preferisce stare all’aperto. Per noi del Teatro ai Colli sarà un’estate di ripresa, abbiamo pensato ad ogni particolare, vogliamo che il nostro pubblico torni con l’entusiasmo che l’ha sempre contraddistinto. La programmazione è di qualità, abbiamo chiamato compagnie del territorio che conosciamo da tempo, avremo la prosa e le storie per i più piccoli, la danza con Duendarte, la musica classica con l’Orchestra di Padova e del Veneto e molti altri. Tra le novità ci sono gli incontri con l’autore, avremo tra gli ospiti Matteo Strukul e Massimo Carlotto – spiega Gioele Peccenini, direttore artistico del Teatro di Brusegana – Il cartellone va dal 10 giugno al 30 luglio, avremo più eventi a settimana. Nella nuova area all’aperto ospiteremo anche un punto ristoro grazie alla collaborazione con la storica Trattoria Orazio, che preparerà cicchetti e aperitivi».

A far alzare il sipario sotto le stelle sarà la prosa con il Teatro Fuori Rotta, che giovedì 10 giugno porta in scena “A piedi nudi nel parco” di Neil Simon, la commedia che fece il giro dei maggiori teatri del mondo e divenne la base per l’indimenticabile capolavoro comico interpretato da Robert Redford e Jane Fonda. Il Teatro dei pazzi il 16 giugno porta “Il Cornuto immaginario” di Molière, il 17 primo appuntamento con il teatro per famiglie con Febo Teatro e la sua pièce “La stamberga delle scarpe”, chiuderà la settimana, il 18 giugno, Matricola Zero con “No look”. Martedì 22 giugno l’Orchestra di Padova e del Veneto rendo omaggio a Mozart.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15, in caso di maltempo si spostano all’interno del Teatro ai Colli.

Biglietti da 5 a 20 euro

Prenotazioni biglietti: info@teatroaicolli.it, 3277661425 e 3296219315.

Giovedì 10 giugno

“A piedi nudi nel parco” di Neil Simon

Teatro Fuori Rotta

Biglietto 10 euro (5 euro under 14)

Mercoledì 16 giugno

“Il cornuto immaginario” di Molière

Teatro dei Pazzi

Biglietto 10 euro (5 euro under 14)

Giovedì 17 giugno

“La stamberga delle scarpe” di Isabella La Forgia

Febo Teatro

Biglietto 5 euro

Venerdì 18 giugno

“No look”

Matricola Zero

Biglietto 10 euro (5 euro under 14)

Martedì 22 giugno

“Quartetto Mozart” (Mozart 50)

Orchestra di Padova e del Veneto

Biglietto 10 euro (5 euro under 14)

Mercoledì 23 giugno

“Il mago di Oz” di L.Frank Baum

Fondazione Aida

Biglietto 5 euro

Giovedì 24 giugno

Incontri con l’autore

Matteo Strukul

Ingresso libero

Venerdì 25 giugno

“Donna Sapiens” di e con Giobbe Covatta

Biglietto 20 euro

Mercoledì 30 giugno

“La badante” di Pino Costalunga

Fondazione Aida (ingresso unico 5 euro)

Biglietto 10 euro (5 euro under 14)

Giovedì 1 luglio

Incontri con l’autore

Massimo Carlotto

Ingresso libero

Giovedì 8 luglio

“Svergognata” di e con Antonella Questa

Biglietto unico 20 euro

Sabato 10 luglio

Concerto

White Leaf

Power Acoustic Trio

Voce e percussioni Simone Visentin

Voce e chitarra Gianmarco Pressato

Chitarra Alessandro Pistore

Biglietto 5 euro

Giovedì 15 luglio

Incontri con l’autore

Silvia Gorgi e Gianluca Marinelli

Ingresso libero

Venerdì 16 luglio

“10 cose che non sai”

Compagnia CambiScena

Biglietto 10 euro (5 euro under 14)

Sabato 17 luglio

“Andalucía en el corazon”

Duendarte

Ingresso 15 euro

Mercoledì 21 luglio

“Il mercante di Venezia” di Pino Costalunga da W.Shakespeare

Teatro Immagine

Biglietto 10 euro (5 euro under 14)

Venerdì 23 luglio

“La strana coppia” di Neil Simon

Teatro Fuori Rotta

Biglietto 10 euro (5 euro under 14)

Mercoledì 28 luglio

“I tre cappelli d’oro dell’orco”

Compagnia Benvenuto Cellini

Biglietto 5 euro

Giovedì 29 luglio

“Spirito allegro” di Noël Coward

Teatro Fuori Rotta

Biglietto 10 euro (5 euro under 14)

Venerdì 30 luglio

“Germogli, storie di uomini e piante”

Con Lucio Montecchio, Giorgio Gobbo e Annamaria Moro

Biglietto 10 euro (5 euro under 14)

