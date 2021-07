Flamenco, improvvisazione e libri: la settimana all’arena del teatro ai Colli

Prezzo non disponibile

Libri e storie, passi di danza che arrivano da lontano e storie che nascono direttamente sul palcoscenico: questi sono gli ingredienti della programmazione settimanale dell’Arena estiva del Teatro ai colli di via Monte Lozzo.

Giovedì 15 luglio

Tre appuntamenti riempiono questa metà di luglio e ripartono da giovedì 15 luglio (ore 21.15) con l’incontro con gli autori, una delle novità proposte in questa programmazione estiva che mette al centro libri e storie che diventano argomento di discussione tra lettori ed autori. Saranno ospite la giornalista e scrittrice Silvia Gorgi, che per Newton Compton Editore ha pubblicato tre libri che parlano di Padova, svelando storie poco conosciute, cronache medioevali e fatti storici che ripercorrono la lunga storia del nostro territorio riscoprendo personaggi poco noti che hanno lasciato un segno nella storia. Con la scrittrice ci sarà Gianluca Marinelli, autore di due libri, anch’essi legati in qualche modo alla città, ma che raccontano le storie del singolare investigatore Spillo ed il suo cane Ettore.

Venerdì 16 luglio

La Compagnia CambiScena porta l’improvvisazione teatrale venerdì 16 luglio. Lo spettacolo “10 Cose che non sai” racchiude una varietà di scene divertenti, poetiche, brillanti e coinvolgenti che prendono spunto e ispirazione da un singolo argomento proposto dal pubblico e che gli attori scopriranno solo in scena (biglietto 10 euro).

Sabato 17 luglio

Terzo appuntamento della settimana è sabato 17 luglio con la compagnia “de baile” Duendarte guidata da Marta Roverato che presenta “Andalucìa en el corazon”, un viaggio nel cuore della tradizione andalusa: il flamenco, con il “baile”, la musica e il “cante” in un tripudio di colori, allegria, passione e sentimento (biglietto 15 euro).

Tutti gli eventi iniziano alle 21.15.

Prenotazioni biglietti: info@teatroaicolli.it, 3277661425 e 3296219315.

