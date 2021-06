Gli spettacoli della settimana all’arena estiva teatro ai Colli

L’Arena estiva del Teatro ai Colli entra nel pieno della sua programmazione con tre appuntamenti settimanali. Seguendo lo spirito con cui è stata pensata la stagione estiva, ovvero una programmazione da godersi sotto le stelle ma aperta ad un pubblico eterogeneo, verranno proposti tre spettacoli diversi, accomunati dalla bravura delle compagnie del territorio che li hanno realizzati e prodotti.

Le luci si accendono mercoledì 16 giugno (ore 21.15, biglietto 10 euro) con IL CORNUTO IMMAGINARIO di Molièreportato in scena dal Teatro dei Pazzi. La trama attinge, oltre che al Cornuto Immaginario, anche ad un’altra opera di Molière, “Il matrimonio per forza”. Dalla fusione delle due opere prendono vita due storie parallele: da una parte il protagonista Sganarello sulle tracce dei tradimenti della moglie, e dall’altra il vecchio Pantalone vittima dell’amor senile che, ad un passo dal fatidico “sì”, si trova di fronte al grande dilemma in cui ogni uomo si è imbattuto almeno una volta nella vita: sposarsi o non sposarsi?.

LA STAMBERGA DELLE SCARPE di Isabella La Forgia è la proposta per le famiglie di giovedì 17 giugno (ore 21.15, biglietto 5 euro). Gli attori di Febo Teatro racconteranno la storia di una famosa stilista di scarpe magiche Madame Le Tac, che viene esiliata dal regno e costretta a vivere con l’assistente Rocchetto, ma insieme decidono di far cambiare le cose e realizzare le scarpe per il matrimonio della principessa Flanella con il principe Damasco.

Venerdì 18 giugno Matricola Zero porta in scena NO LOOK (ore 21,15, biglietto 10 euro), una storia di calcio femminile inserita in un microcosmo particolare: Campo San Cristoforo, un paesino sulla Riviera del Brenta. Con l’occasione di un torneo estivo di calcio, una squadra tutta al femminile scombina gli equilibri della vita di paese e della vita di Cecilia, la giovane barista del Bar Sport.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15, in caso di maltempo di spostano all’interno del Teatro ai Colli.

Prenotazioni biglietti

info@teatroaicolli.it, 3277661425 e 3296219315.

