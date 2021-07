Favole, spiriti ed un omaggio alla natura chiudono la stagione dell’arena estiva

Sono stati due mesi ricchi, in cui siamo tornati a vedere il nostro pubblico applaudire e godere di spettacoli che abbiamo portato nella nuova Arena Estiva del Teatro ai colli. Sono stati con noi gruppi musicali e orchestre, compagnie che hanno raccontato storie ai più piccoli e ospiti speciali, come Giobbe Covatta e Antonella Questa, per citarne alcuni, che hanno regalato spettacoli unici sotto il cielo stellato. E’ stato un ritorno in scena emozionate che si avvia alla chiusura, dando comunque già appuntamento per la prossima stagione di prosa in autunno e altre novità che si svolgeranno al teatro ai Colli.

Sono tre le serate di questa ultima settimana. Si inizia mercoledì 28 luglio (ore 21.15) con I tre capelli d’oro dell’orco della compagnia Benvenuto Cellini. Una storia che insegna a sconfiggere la malasorte con la semplicità, la bontà d’animo ed il coraggio, contando anche su astuzia e un pizzico di fortuna. La compagnia Teatro Fuori Rotta mercoledì 29 luglio torna con il capolavoro “Spirito allegro” di Noël Coward che da più di settant’anni continua a girare per il mondo riscuotendo successo di pubblico e di critica.

Il saluto finale arriva venerdì 30 luglio con il reading di teatro e musica “Germoglio, storie di uomini e piante”, che accompagna lo spettatore in una riflessione sull’importanza delle molteplici relazioni fra l’uomo e l’ambiente. I brevi racconti, tratti dal libro omonimo di Lucio Montecchio, professore di Patologia Forestale presso l’Università di Padova, si fondono al-la musica e alle canzoni di Giorgio Gobbo e Annamaria Moro.

Dettagli

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15;

info e prenotazioni: 3277661425 - 3296219315

info@teatroaicolli.it.

Tutti gli spettacoli sono assicurati: in caso di maltempo si svolgeranno all’interno del Teatro ai Colli.

