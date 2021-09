Rassegna “Freaks: il cinema in movimento per l’inclusione sociale” in diversi luoghi del Quartiere 3

Indirizzo non disponibile

Cuc - CinemaUno, in collaborazione con Accademia per la formazione, Pris-Pratiche della relazione e dell’integrazione sociali e Comunità internazionale di psicanalisi, organizza una rassegna cinematografica itinerante che affronta il tema dell’inclusione sociale.

Un furgone appositamente attrezzato porta il cinema in diversi spazi del Quartiere 3.

Scopri il volantino rassegna “Freaks: il cinema in movimento per l’inclusione sociale”

Appuntamenti: 6, 13, 17, 19 settembre, alle ore 21. 15 settembre alle ore 19. In programma anche un incontro sul tema dell’inclusione sociale e della rappresentazione della disabilità nel cinema.

Evento realizzato con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La città delle idee”.

Programma

Lunedì 6 settembre - Giardino del Teatro Sanclemente, via Messico

“Il monello” di Charlie Chaplin

“Freaks” di Tod Browning

“Cinema e diversità” incontro sul tema dell’inclusione sociale e della rappresentazione della disabilità nel cinema americano attraverso l’analisi di alcuni classici. Videolezione a cura di Luca Di Lorenzo del Centro universitario cinematografico CinemaUno

“Improvvisamente l’estate scorsa” di Joseph Mankiewicz

“L’uomo color caffelatte” di Melvin Van Peebles

