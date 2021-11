Il violinista padovano Tommaso Luison guida la Pastorale da camera di Beethoven per gli Amici OPV

Proseguono gli appuntamenti di Intersezioni, la rassegna multidisciplinare dell’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto che vede il patrocinio del Comune di Padova, nell’ambito del bando Padova riparte con la cultura, e della Fondazione Cariparo.. Martedì 16 novembre alle ore 20.45 presso la Sala della Carità di Padova si terrà una particolare esecuzione della Sinfonia n. 6 op. 68 di Ludwig van Beethoven, maggiormente nota con il titolo Pastorale. Il sesto capolavoro sinfonico del grande compositore tedesco sarà riproposto nella rara versione cameristica coeva di Michael Gotthard Fischer per sestetto d’archi, interpretato da una formazione tutta al femminile, coordinata dal violinista padovano Tommaso Luison:

«Dopo anni di esperienza come violinista in alcune delle maggiori orchestre italiane – afferma il Primo violino Tommaso Luison – ho colto l’invito dell’Associazione Amici OPV di avventurarmi nella versione cameristica di una delle più note e amate Sinfonie di Beethoven, riprendendo una prassi molto diffusa all’inizio dell’Ottocento che permetteva di riproporre in contesti domestici ampi capolavori sinfonici. Dopo averla suonata svariate volte in orchestra, la affronto ora per la prima volta nella versione cameristica nel ruolo di Maestro concertatore, una sfida che ho accolto volentieri in un momento particolare della mia vita e crescita professionale. A seguito dell’incarico in ruolo di docente di violino al Conservatorio di Verona, quest’anno ho avuto così la possibilità di tornare definitivamente a Padova con la mia famiglia dopo la bellissima esperienza passata negli ultimi tredici anni all’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Il rientro nella mia città è dunque coinciso con questa bella occasione alla Sala della Carità, forse il luogo con una delle più belle acustiche per un concerto di musica da camera».

«La produzione – dichiara il Presidente dell’Associazione Amici OPV Silvia Sanero Casalini - ci dà modo di realizzare un altro degli obiettivi che ci eravamo posti con il nostro progetto: quello di offrire ai giovani musicisti occasioni che abbiano anche un valore formativo, potendo lavorare su un programma di grande interesse e rara esecuzione sotto la guida di un docente e spalla d'orchestra di grande esperienza».

L'Ensemble composto dai violinisti Tommaso Luison e Chiara Meneghinello, dalle violiste Matilde Cerutti e Chiara Sartorato, da Irene Zatta e Veronica Nava Puerto al violoncello, sarà affiancato dall'attore Massimiliano Mastroeni che, nel segno del significato di Intersezioni, leggerà pagine di Ippolito Nievo selezionate da Francesco Guazzo.

Informazioni

L’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto è un’associazione senza scopo di lucro che riunisce appassionati di musica, sul modello di analoghe associazioni createsi intorno alle più importanti istituzioni concertistiche musicali. Gli Amici condividono da vicino la realtà dell’Orchestra di Padova e del Veneto e sviluppano programmi autonomi per favorire la diffusione della cultura musicale. Da luglio 2017 l'Associazione è presieduta da Silvia Sanero Casalini.

L'ingresso agli appuntamenti di Intersezioni sarà gratuito con prenotazione obbligatoria su www.bit.ly/AmiciOPV.

Saranno indispensabili il Green Pass e l'uso della mascherina per la durata dei singoli eventi.

Contatti

E-mail amici@opvorchestra.it

Cell. 348 5337860

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2021/11/16/1765/

https://www.facebook.com/AmiciOPV

Foto da comunicato stampa - Giorgia Brunello e Siro Guglielmi