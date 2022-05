Rassegna "Mutevoli Forme - Musica e Teatro Estate 2022" a Villa Roberti di Brugine

Venerdì 27 Maggio alle ore 21 con il concerto del Duo Perfetto si inaugura a Villa Roberti la rassegna Mutevoli Forme - Musica e Teatro Estate 2022, organizzata con il Comune di Brugine.

Clorinda Perfetto al piano, Robert Witt al violoncello con Le Stagioni, ci accompagneranno in una serata all'insegna di poesie e romanzi, musica e vino. Ascolteremo i testi di Alexander Pushkin e Grazia Deledda, le musiche di Antonio Vivaldi, Piotr Tchaikovskiy, Georgij Sviridov e Astor Piazzolla accompagnati da una selezione di vini dell’Azienda Agricola Vignalta.

Prende così il via il programma estivo di Villa Roberti, per una rassegna ricca di appuntamenti di Musica, Teatro, Arte e Cinema, all’insegna delle MUTEVOLI FORME, tema ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, voce narrante degli affreschi del Salone e che rappresentano il genius loci della Villa. Le Mutevoli Forme sono quelle che gli artisti creano con la loro arte, capace di suscitare nello spettatore nuove percezioni e punti di vista di una realtà trasformata dall’atto creativo. Villa Roberti si anima anche quest’anno e, attraverso le diverse forme d’arte, prende anche lei nuova vita; assumono nuove forme il Salone degli Affreschi, la Barchessa e il Giardino delle Rose che sono gli scenari delle rappresentazioni artistiche.

Diverse le proposte che ci attendono in questi mesi estivi: gli appuntamenti in musica spazieranno dalla musica classica alla moderna, passando per il Jazz e il Funk: si avvicenderanno nelle serate estive, da maggio a settembre, partendo con il Duo Perfetto questo Venerdì 27 maggio, l’appuntamento con la musica torna il 5 agosto con le sonorità Brazil, soulfull, funk e house di Michele Manzo Trio, seguito da dj set e tornare alla proposta classica con il violino di Tudora Spataru e Alessandro Ferretto, il 16 settembre con il concerto Tra Danze e Romanze

Sabato 25 giugno ci aspetta, The peacock and the snake, una performance che intreccia Arte, Musica e bollicine in un concerto in cui il sax di Caroline Halleck dialoga con le opere visive di Alessandro Roma. Uno spettacolo da assaporare insieme ad un calice di vino. L’arte si fa spazio a Villa Roberti, anche nelle sue forme più contemporanee… l’occasione è ottimale anche per visitare la Mostra di Arte Laguna Prize Le Metamorfosi ospitata nelle sale della Villa fino al 31 dicembre 2022.

A luglio, la Villa diventa anche Teatro: il primo appuntamento vede protagonista martedì 5 luglio Farmacia Zoè con La Voce, spettacolo proposto dal Festival Scene di Paglia per proseguire poi, venerdì 15 luglio con il Cyrano del Teatro Fuorirotta e il nuovo spettacolo dei Barabao Teatro Carosello, sabato 23 luglio .

Le serate continuano in agosto, mercoledì 10, 17 e 24 con il cinema all’aperto per rivedere i Miti che hanno reso certi film capolavori da vedere e rivedere… meglio se su grande schermo e immersi nel verde dei Giardini di Villa Roberti…

Ogni appuntamento inizia o si conclude con un calice di vino, dolcetti o cicchetti tipici della tradizione veneta, che regala a pubblico e musicisti un momento di convivialità, che consente di prolungare l’esperienza in villa.

La Cooperativa Villa Roberti è polo culturale, riferimento per il territorio, capace di offrire eventi ed occasioni di incontro e di relazione. Avvicina nuovi pubblici all’arte e alla cultura, per sensibilizzare target diversi alla conoscenza di un un luogo di arte e cultura da vivere in un armonioso equilibrio di energia, colori e profumi attraverso forme artistico-espressive quali i concerti o gli spettacoli teatrali

Info&Prenotazioni

https://www.villaroberti.com/mutevoli-forme-2022/

https://www.facebook.com/VillaRobertiBrugine/

E. info@villaroberti.com

T. 3925226296

Villa Roberti, via Roma 96 - 35020 Brugine - PD