Rassegna "Parole d'autore": Silvia Sciorilli Borrelli presenta il suo libro a Monselice

La rassegna è promossa da Comune e Lions Club di Monselice e organizzata da Cuore di Carta Eventi con la direzione artistica di Bruna Coscia volge al termine.

Mercoledì 27 luglio a Monselice ai giardini di via Argine Destro, in programma l'evento finale con la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli e "Ribelliamoci. Si può diventare un paese per giovani. Basta volerlo": una lettura critica da parte della corrispondente da Milano del Financial Times sulle tante storture che ostacolano la crescita italiana.

Appuntammento alle ore 21.

Il libro

È il momento giusto per cambiare. Ma la politica è in grado di coglierlo? Finora non sembra. Le risorse senza precedenti ottenute con il PNRR rischiano di andare sprecate, se non cambiano radicalmente le priorità di un Paese che non ha mai pensato ai giovani. Dalla “ d-istruzione di massa” che caratterizza la nostra scuola alle scellerate politiche per il lavoro che sembrano produrre più incidenti che assunzioni, dalla pervicace esclusione delle donne alla digitalizzazione a singhiozzo, Silvia Sciorilli Borrelli colpisce con precisione ogni bersaglio delle debolezze che non possiamo più permetterci.

Ammonendo: non è un problema d’età. La classe politica più giovane che sia mai entrata in Parlamento sta facendo riforme da vecchi. La ruggine della burocrazia continua ad accumularsi sul Paese. E il dramma non è che all’estero fuggono i giovani, ma che se ne vanno i più brillanti e produttivi. Solo problemi? No: l’autrice, che dall’estero in Italia ci è tornata, propone anche soluzioni. Perché esistono. E non ci sono più alibi.

Silvia Sciorilli Borrelli

Silvia Sciorilli Borrelli, giornalista, classe 1986, è corrispondente italiana per il Financial Times. Ha lavorato per prestigiose redazioni internazionali ed è opinionista di programmi televisivi italiani tra cui Otto e mezzo. Ha vinto il Premio Ilaria Alpi (sezione under 33) nel 2013, il Talented Young Italians Award a Londra nel 2017 e il Premiolino nel 2022.

Info web

https://www.comune.monselice.padova.it/c028055/po/mostra_news.php?id=3440&area=H