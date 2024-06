Rassegna “E la Storia continua” con la presentazione di “Da «selvaggi» a «moretti»” di Giacomo Ghedini

“E la Storia continua” è un ciclo di incontri che ha lo scopo di stimolare la curiosità, ispirare riflessioni ed aprire un dialogo attivo tra gli autori ed il pubblico riguardo svariati temi che hanno scandito le tappe della nostra storia.

Gli autori sono personalità note all’interno del panorama universitario di Padova e non solo, che per molti anni hanno frequentato e "vissuto" la nostra Biblioteca, utilizzandone attivamente i servizi e il patrimonio, per portare avanti i loro lavori di ricerca.

Le prime date in programma vedranno la presentazione dei volumi di: Giacomo Ghedini (docente a contratto a Sorbonne Université), Eleonora Lombardo (ricercatrice presso Università di Padova DbC) e Giacomo Florio (assegnista di ricerca Unipd).

Dove

Tutti gli incontri si svolgeranno nella sala O della Biblioteca di Storia in via del Vescovado, 30.

Il primo evento sarà:

Venerdì 28 giugno 2024 ore 17.

Presentazione del volume di Giacomo Ghedini

Da «selvaggi» a «moretti»?: schiavitù, riscatti e missioni tra Africa ed Europa (1824-1896). Firenze University Press, 2023.

Dialogano con l'autore:

Liliana Billanovich - Università di Padova

Andrea Pase - Università di Padova

Descrizione libro

Furono oltre 2000 i bambini d’origine subsahariana che nel corso del 1800 vennero riscattati dalla schiavitù ed educati in Europa da parte di missionari cattolici, con lo scopo di rimandarli in Africa come «missionari indigeni». Eppure, fino ad oggi questo fenomeno non ha quasi trovato posto nella storiografia e nella memoria collettiva. Dimenticato, forse, o rimosso. Vittime di scelte altrui, ma anche protagonisti delle proprie, i cosiddetti «moretti» non furono semplici satelliti orbitanti intorno ai missionari europei, ma veri e propri «agenti della storia».

Questo libro è un primo tentativo di sottrarli alle periferie delle nostre narrazioni e di restituire loro un posto e un nome. Gli archivi parlano chiaro: gli afro-europei non sono protagonisti solo della storia europea più recente.

Biografia dell'autore

Giacomo Ghedini è attualmente docente a contratto a Sorbonne Université e borsista del CUC (Centro Universitario Cattolico). È stato fino a pochi mesi fa ricercatore post-doc presso il Centre d’Histoire di Sciences Po Paris nel progetto ERC «SlaveVoices» diretto da M'hamed Oualdi. Nel 2021 si è addottorato presso l'Università di Bologna, in cotutela con l'Université de Paris, sotto la direzione di Umberto Mazzone e Charlotte de Castelnau L'Estoile. Si è laureato alla Triennale in Storia presso l'Università di Padova, con direttore di tesi Gianpaolo Romanato.

È autore anche di Da schiavo a missionario. Tra Africa ed Europa, vita e scritti di Daniele Sorur Pharim Den (1860-1900), Studium, 2019.

Info web

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-da-selvaggi-a-moretti-di-giacomo-ghedini-912540512237