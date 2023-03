Rassegna “Il suono e la parola 2023”, "Le donne nella storia del Veneto" di Silvia Gorgi con Cristina Maffia

Prende il via l’ottava edizione della rassegna Il Suono e la Parola, un’iniziativa promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la direzione artistica di Maurizio Camardi e l'organizzazione della Scuola di Musica Gershwin.

Quattro gli appuntamenti della rassegna padovana che unisce letteratura, musica e teatro. Protagonisti nomi importanti del panorama nazionale e internazionale ma anche due produzioni artistiche del territorio in prima assoluta per un’edizione speciale tutta al femminile.

Si comincia sabato 18 marzo (ore 21.15) al Teatro Maddalene con uno spettacolo in prima assoluta in collaborazione con Sugarpulp, proposto dalla scrittrice Silvia Gorgi e dall’attrice Cristina Maffia dal titolo Le donne nella storia del Veneto. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti sul circuito Eventbrite.

Un viaggio nel tempo per recuperare alla memoria collettiva alcune figure di donne venete che hanno fatto la Storia, divenendo esempi da seguire. Avventuriere, scrittrici, artiste, donne intraprendenti, fiere, coraggiose.

Un viaggio lungo i secoli che inizia in epoca romana e arriva al ‘900, attraverso la storia di donne talentuose alla ricerca di un posto nella società che rendesse loro i giusti meriti. E così nel Trecento a vestire i panni della mecenate è una donna di fascino e potere come Fina Buzzaccarini, e nel Rinascimento padano la regina di Cipro, Caterina Corner, isolata nel piccolo feudo di Asolo crea il cenacolo culturale più importante del secolo. Incontriamo poi la padovana Isabella Andreini, la prima “Diva” della storia del teatro, in grado di battersi per dare alla professione dell’attrice il giusto riconoscimento, in un percorso che si chiuderà idealmente con una sorta di passaggio di testimone con Eleonora Duse, la “Divina”. Attraversiamo i secoli per arrivare a donne piene di coraggio come un’avventuriera francese che, nell’800, salì in mongolfiera in Prato della Valle per gettarsi con un paracadute. E poi ancora a figure come quella di una contrabbandiera della Lessinia, e di una pilota rodigina che entrerà anche nella scuderia Ferrari e ancora a pittrici del panorama veneto dal successo straordinario cadute ingiustamente nel quasi oblio.

A dare voce e corpo a queste storie, Silvia Gorgi in veste di narratrice e l’attrice Cristina Maffia che farà rivivere la voce, i gesti, l’animo di queste straordinarie personalità. Farle rinascere attraverso quello che è stato il loro grande contributo, un passo in più verso l’emancipazione femminile, e insieme un piccolo grande passaggio di testimone che hanno lasciato alle donne contemporanee. Una rievocazione poetica. Che cosa ci hanno lasciato queste donne oggi e in che modo ci hanno permesso di essere qui a raccontare di loro? A queste e ad altre domande lo spettacolo Le donne nella storia del Veneto cercherà di dare una risposta.

Il programma di questa edizione

“Il suono e la parola 2023”

VIII edizione

Sabato 18 marzo - ore 21.15

TEATRO MADDALENE

via San Giovanni da Verdara 40 | Padova

SILVIA GORGI E CRISTINA MAFFIA

Le donne nella storia del Veneto. Avventuriere, scrittrici, artiste.

Silvia Gorgi voce narrante

voce narrante Cristina Maffia voce recitante

prima assoluta

in collaborazione con Sugarpulp

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria al link ilsuonoelaparola.eventbrite. com

***

Martedì 18 aprile 2023 - ?ore 21

TEATRO VERDI

piazza dei Livello 32 | Padova

FRANCESCA MICHIELIN

Bonsoir! - Michielin10 a Teatro

in collaborazione con Vivo Concerti e Arte Spettacolo

Biglietti: platea, palco pepiano e palco I° ordine Euro 46 / palco II° ordine Euro 40 / galleria Euro 32 inclusi diritti di prevendita

Prevendite su www.vivoconcerti.com e Circuito Ticketone (punti vendita e online).

***

Giovedì 11 maggio 2023 - ore 21.15

SALA DEI GIGANTI PALAZZO LIVIANO

piazza Capitaniato | Padova

PETRA MAGONI E FERRUCCIO SPINETTI

Musica Nuda - 20 anni in tour

Petra Magoni voce

voce Ferruccio Spinetti contrabbasso

in collaborazione con Bubba Music

Posto unico non numerato euro 15 (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite su Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e da Gabbia Dischi.

***

Venerdì 26 maggio 2023 - ore 18.30

ORATORIO DI SAN GIORGIO

Piazza del Santo | Padova

ILARIA FANTIN E ISOBEL HOWARD-CORDONE

Sonate in viaggio dal 1600

Ilaria Fantin (Italia) arciliuto

arciliuto Isobel Howard-Cordone (Irlanda) violino barocco

in collaborazione con Be Ancient Be Cool

Posto unico non numerato euro 5 (contributo a scopo benefico)

Prenotazione obbligatoria al link ilsuonoelaparola.eventbrite. com

Info e programma completo: https://www.ilsuonoelaparola.it/calendario/ https://www.ilsuonoelaparola.it/

Rassegna promossa da: Comune di Padova Assessorato alla Cultura

con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione Artistica: Maurizio Camardi

Organizzazione: Scuola di Musica Gershwin

