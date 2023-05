Rassegna “Il suono e la parola 2023” con il concerto di musica barocca “Sonate in viaggio dal 1600”

Venerdì 26 maggio 2023 | ore 18.30

Oratorio di San Giorgio

Piazza del Santo | Padova

Ilaria Fantin e Isobel Howard-Cordone

Sonate in viaggio dal 1600

Ilaria Fantin (Italia) arciliuto

arciliuto Isobel Howard-Cordone (Irlanda) violino barocco

in collaborazione con Be Ancient Be Cool

Due artiste e una grande passione in comune: la musica barocca. Ilaria Fantin, liutista vicentina, presenta Sonate in viaggio dal 1600, un repertorio dedicato ad alcune interessanti pagine musicali di un secolo fiorente e a volte poco esplorato. Un’occasione per presentare alcuni brani per arciliuto e portare al pubblico note del passato che invariabilmente emozionano l’ascoltatore di oggi. L’arciliuto, da strumento solista, diventa l’accompagnamento ideale per il virtuosismo e la poesia di Isobel Howard-Cordone, violinista irlandese che inizia gli studi a Dublino all’età di 3 anni e a 6 anni esegue il suo primo concerto con musiche di Vivaldi. Le due musiciste, attraverso le note di compositori come Falconieri, Castello, Uccellini o Schmelzer, alternano momenti lenti e suggestivi a fioriture e virtuosismi di una retorica musicale capace di muovere le passioni umane a distanza di secoli.

Modalità di partecipazione

Posto unico non numerato: euro 5 (contributo a scopo benefico)

Accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid in vigore al momento dell'evento.

Si avvisa che per una corretta gestione dei flussi di accesso del pubblico alla location, la prenotazione verrà ritenuta valida fino a 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'evento. Dopo tale orario i posti non occupati verranno eventualmente redistribuiti e non saranno ammessi spettatori in ritardo.

Vista la capienza limitata della sala si raccomanda a chi ha prenotato di partecipare o di avvisare per tempo in caso di rinuncia per poter riassegnare i posti.

In caso di prenotazione per un gruppo di più persone, chi effettua la prenotazione diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni.

Info e programma completo: https://www.ilsuonoelaparola.it/

Rassegna promossa da: Comune di Padova Assessorato alla Cultura

con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione artistica e organizzativa: Maurizio Camardi

Organizzazione: Scuola di Musica Gershwin

