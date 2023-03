Rassegna “Il suono e la parola 2023”, primavera tra letteratura, musica e teatro a Padova

Prende il via l’ottava edizione della rassegna Il Suono e la Parola, un’iniziativa promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la direzione artistica di Maurizio Camardi e l'organizzazione della Scuola di Musica Gershwin.

Quattro gli appuntamenti della rassegna padovana che unisce letteratura, musica e teatro. Protagonisti nomi importanti del panorama nazionale e internazionale ma anche due produzioni artistiche del territorio in prima assoluta per un’edizione speciale tutta al femminile.

«Un’occasione per conoscere e far conoscere Padova e alcuni dei suoi luoghi più belli – afferma l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio – ospitandovi quattro eventi prestigiosi. Un programma ricco e diversificato, che racconta l’animo femminile attraverso l’arte della parola e della musica, svelandone la passione, la freschezza e la grinta. Una rassegna che contemporaneamente racconta la cultura del territorio attraverso i suoi protagonisti nella letteratura, nella musica e nel teatro».

«Sarà un viaggio nell’universo femminile con artiste profondamente diverse, ognuna con un personale linguaggio artistico. - aggiunge il direttore artistico Maurizio Camardi - Le parole di Silvia Gorgi e Cristina Maffia, la voce di Francesca Michielin, il progetto musicale di Petra Magoni e le note barocche di Ilaria Fantin e Isobel Howard-Cordone arricchiranno il cartellone di questa ottava edizione».

Sabato 18 marzo

Si comincia sabato 18 marzo (ore 21.15) al Teatro Maddalene con uno spettacolo in prima assoluta in collaborazione con Sugarpulp, proposto dalla scrittrice Silvia Gorgi e dall’attrice Cristina Maffia dal titolo Le donne nella storia del Veneto. Un viaggio nel tempo per recuperare alla memoria collettiva alcune figure di donne venete che hanno fatto la Storia, divenendo esempi da seguire. Avventuriere, scrittrici, artiste, donne intraprendenti, fiere, coraggiose. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti sul circuito Eventbrite.

Martedì 18 aprile

A seguire l’attesissimo appuntamento – già sold out – con il concerto-evento per i dieci anni di carriera in musica di Francesca Michielin. Martedì 18 aprile (ore 21) il Teatro Verdi ospiterà una tappa del tour nazionale Bonsoir! - Michielin10 a Teatro. Un’inedita dimensione teatrale in cui la cantautrice porterà in scena i suoi recenti successi assieme ai brani che l’hanno resa una delle voci più apprezzate della scena italiana contemporanea. Gli ultimi biglietti (platea, palco pepiano e palco I° ordine euro 46 / palco II° ordine Euro 40 / galleria Euro 32) sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nel circuito Ticketone (online e punti vendita autorizzati).

Giovedì 11 maggio

In occasione del ventennale di uno dei progetti musicali più interessanti della scena nazionale, giovedì 11 maggio (ore 21.15) la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano ospita l’evento speciale Musica Nuda: 20 anni in tour, che vedrà esibirsi la cantante Petra Magoni e il contrabbassista Ferruccio Spinetti, un Voice’n’bass combo che ha collezionato riconoscimenti prestigiosi e che vanta più di 1600 concerti, nove dischi in studio, quattro dischi live e un dvd.

Biglietto unico non numerato euro 15 (diritti di prevendita esclusi). Prevendite da Gabbia Dischi e presso i punti vendita e online del Circuito Vivaticket.

Venerdì 26 maggio

La rassegna si chiude venerdì 26 maggio alle ore 18.30 con il duo d’eccezione composto dalla liutista Ilaria Fantin e dalla violinista irlandese Isobel Howard-Cordone in collaborazione con Be Ancient Be Cool. Per l’occasione, nella splendida cornice dell’Oratorio di San Giorgio, uno dei gioielli della Padova Urbs Picta inserita dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, le due artiste propongono il concerto di musica barocca Sonate in viaggio dal 1600. Un’occasione per presentare alcuni brani per arciliuto e portare al pubblico note del passato che invariabilmente emozionano l’ascoltatore di oggi. Posto unico non numerato euro 5 (contributo a scopo benefico) con biglietti acquistabili presso il circuito Eventbrite.

Grazie alla collaborazione con il negozio di specialità dolciarie Prelibate Tentazioni – realtà imprenditoriale tutta al femminile da sempre vicina agli eventi culturali e partner da anni del Teatro Stabile del Veneto – tutte le artiste protagoniste degli eventi riceveranno uno speciale cadeau preparato appositamente per la rassegna.

Il programma completo è disponibile online sul sito www.ilsuonoelaparola.it e su www.padovacultura.it e sulla pagina facebook Il Suono e la Parola.

Per informazioni: info@ilsuonoelaparola.it

Il programma di questa edizione

“Il suono e la parola 2023”

VIII edizione

Sabato 18 marzo - ore 21.15

TEATRO MADDALENE

via San Giovanni da Verdara 40 | Padova

SILVIA GORGI E CRISTINA MAFFIA

Le donne nella storia del Veneto. Avventuriere, scrittrici, artiste.

Silvia Gorgi voce narrante

voce narrante Cristina Maffia voce recitante

prima assoluta

in collaborazione con Sugarpulp

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria al link ilsuonoelaparola.eventbrite. com

***

Martedì 18 aprile 2023 - ?ore 21

TEATRO VERDI

piazza dei Livello 32 | Padova

FRANCESCA MICHIELIN

Bonsoir! - Michielin10 a Teatro

in collaborazione con Vivo Concerti e Arte Spettacolo

Biglietti: platea, palco pepiano e palco I° ordine Euro 46 / palco II° ordine Euro 40 / galleria Euro 32 inclusi diritti di prevendita

Prevendite su www.vivoconcerti.com e Circuito Ticketone (punti vendita e online).

***

Giovedì 11 maggio 2023 - ore 21.15

SALA DEI GIGANTI PALAZZO LIVIANO

piazza Capitaniato | Padova

PETRA MAGONI E FERRUCCIO SPINETTI

Musica Nuda - 20 anni in tour

Petra Magoni voce

voce Ferruccio Spinetti contrabbasso

in collaborazione con Bubba Music

Posto unico non numerato euro 15 (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite su Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e da Gabbia Dischi.

***

Venerdì 26 maggio 2023 - ore 18.30

ORATORIO DI SAN GIORGIO

Piazza del Santo | Padova

ILARIA FANTIN E ISOBEL HOWARD-CORDONE

Sonate in viaggio dal 1600

Ilaria Fantin (Italia) arciliuto

arciliuto Isobel Howard-Cordone (Irlanda) violino barocco

in collaborazione con Be Ancient Be Cool

Posto unico non numerato euro 5 (contributo a scopo benefico)

Prenotazione obbligatoria al link ilsuonoelaparola.eventbrite. com

Dettagli

Info e programma completo: https://www.ilsuonoelaparola.it/calendario/ https://www.ilsuonoelaparola.it/

Rassegna promossa da: Comune di Padova Assessorato alla Cultura

con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione Artistica: Maurizio Camardi

Organizzazione: Scuola di Musica Gershwin

Info web

https://www.ilsuonoelaparola.it/calendario/

https://www.facebook.com/ilsuonoelaparola/

In breve

SILVIA GORGI E CRISTINA MAFFIA – Le donne nella storia del Veneto. Avventuriere, Scrittrici, Artiste

Sabato 18 marzo 2023 ore 21.15 – TEATRO MADDALENE via San Giovanni da Verdara 40 | Padova

FRANCESCA MICHIELIN – Bonsoir! – Michielin10 a Teatro

Martedì 18 aprile 2023 ore 21 – TEATRO VERDI via dei Livello 32 | Padova

PETRA MAGONI E FERRUCCIO SPINETTI – Musica Nuda – 20 anni in tour

Giovedì 11 maggio 2023 ore 21.15 – SALA DEI GIGANTI PALAZZO LIVIANO piazza Capitaniato | Padova

ILARIA FANTIN & ISOBEL HOWARD-CORDONE – Sonate in viaggio dal 1600

Venerdì 26 maggio 2023 ore 18.30 – ORATORIO DI SAN GIORGIO Piazza del Santo | Padova

Forto articolo da comunicato stampa e da post Facebook