"Il Suono e la Parola" Stefania Andreoli e InUnum Ensemble chiudono la nona edizione

Un'edizione caratterizzata da cinque appuntamenti, inclusi due debutti assoluti, e che ha ottenuto un grande successo di pubblico, con tutti gli eventi soldout. La rassegna si è aperta con una prima assoluta al Ridotto del Teatro Verdi, rendendo omaggio ai grandi pittori del Novecento. Le proiezioni in multivisione, curate da Francesco Lopergolo, sono state accompagnate dalle esibizioni musicali dal vivo di Maurizio Camardi e Francesco Ganassin. Successivamente, la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano ha ospitato il concerto di Erlend Øye, accompagnato da La Comitiva, per un viaggio musicale che ha fuso pop acustico, suoni mediterranei e influenze sudamericane, in occasione del tour europeo per la presentazione del primo vero e proprio album di questo progetto dalle tinte musicali color pastello. Il 21 maggio, il Teatro Verdi ha accolto il grande pianista Danilo Rea, che ha offerto un viaggio musicale attraverso le grandi arie d’opera, tra cui Norma, Turandot, Traviata, L’Elisir d’Amore, Madama Butterfly e La Tosca.

Sabato 25 maggio

Sabato 25 maggio (ore 18, Auditorium centro culturale Altinate San Gaetano), Stefania Andreoli la nota psicoterapeuta voce di Radio Deejay – Catteland e firma del “Corriere della Sera”, presenterà il suo nuovo libro "Io, te, l'amore. Vivere le relazioni nell'era del narcisismo" in collaborazione in collaborazione con BUR Rizzoli e Libreria Mondadori.

“Doc, come faccio a capire se lo/la amo?”, “Doc, quando ho la certezza che una storia d’amore è finita?”, “Doc, ma le farfalle nello stomaco sono un sintomo di ansia?” Queste sono solo alcune delle domande che la psicoterapeuta Stefania Andreoli si è sentita porre nel suo studio, su Instagram nel #martedìdelleparole e nelle sue attività di divulgazione sulla psicologia e la salute mentale e relazionale. Sono domande che parlano di un’incertezza riguardo ai rapporti e ai sentimenti, ma che prima di tutto raccontano la fatica, tutta contemporanea, di aprirsi all’incontro con l’Altro e alle emozioni che ci suscita: condizione essenziale perché da Me e Te nasca un Noi. L’autrice ha scelto ancora una volta di raccogliere la sfida e, partendo dalle storie dei suoi pazienti, con lucidità ed empatia ha indagato le origini di questi interrogativi: il timore di mettersi in gioco e di lasciarsi vedere davvero, la tendenza a teorizzare l’amore anziché passarci attraverso, la scelta di evitare il conflitto per non scontentare nessuno, tranne se stessi.

Questo viaggio nell’amore apre uno sguardo molto più ampio sulle fragilità, le paure e i dubbi della nostra società. Ed è una bussola preziosa per tornare a investire nelle relazioni, “veri e unici privilegi”: viverle con coraggio, autenticità e pienezza lungo tutto il loro cammino ci permetterà di arrivare in fondo diversi da come eravamo partiti.

Domenica 26 maggio

A chiudere la rassegna, domenica 26 maggio (ore 18.30), il concerto "Mistica Fratellanza. Ildegarda e Francesco" proposto da InUnum Ensemble all'Oratorio di San Giorgio, un evento unico in una delle gemme di Padova recentemente inserite nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Un concerto che apre le celebrazioni del Giugno Antoniano. Evento in collaborazione con Basilica del Santo, Museo Antoniano e Filosofia di Vita. Un’esecuzione dedicata al canto di Hildegard von Bingen (1098-1179) e ad alcuni brani a tema francescano composti tra il 1200 e il 1400. Protagonista l’InUnum Ensemble impegnato dal 2003 nella ricerca e diffusione della musica di più antica tradizione occidentale e del repertorio sacro europeo dei secoli XII-XV, esibendosi in luoghi di rilievo artistico e pregnanza spirituale.

Il programma è disponibile online sul sito www.ilsuonoelaparola.it e su www.padovacultura.it e sulle pagine social Il Suono e la Parola.

