Rassegna "Teatro al verde": a Montegrotto va in scena «Fratelli in fuga»

Ultimo appuntamento a Montegrotto Terme dell’apprezzata rassegna per le famiglie «Il teatro al verde». Mercoledì 7 settembre, alle 21, in piazza Primo Maggio la compagnia Santibriganti di Torino porterà in scena lo spettacolo «Fratelli in fuga».

Lo spettacolo ci racconta l’avventura di Lorenzo detto Lollo e di suo fratello Michele detto Michi, affetto da sindrome autistica.

Lollo e Michi scappano, ma da chi e da cosa scappano? Certo c’è un motivo, una causa scatenante che li fa fuggire, ma forse c’è anche altro. Di sicuro per il bambino Lollo non è facile comprendere, accettare e convivere sempre serenamente con un fratello così speciale come Michi. E chissà cosa passa nella testa del bambino Michi quando sta insieme al fratello più piccolo? Quel che è certo è che la loro avventura di una notte, piena di imprevisti e difficoltà, di paure ed emozioni, ma anche divertimento, li aiuterà a scoprire che il loro è un legame davvero speciale e tale resterà anche quando saranno “grandi”: come dicono i piccoli.

L’ingresso allo spettacolo è libero.

