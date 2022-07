Rassegna "Teatro al verde": a Montegrotto va in scena «A ritrovar le storie»

Terzo appuntamento a Montegrotto Terme con l’apprezzata rassegna per le famiglie «Il teatro al verde». Mercoledì 27 luglio, alle 21, in piazza Primo Maggio la compagnia Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia porterà in scena lo spettacolo « A ritrovar le storie».

Nel paese di Tarot le parole si sono rimpicciolite, le storie si sono accorciate, le bocche sono mute. Ma un giorno arriva, da molto lontano, un Saltimbanco; ha con sé l’ascolto e un carretto bislacco, capace di riaccendere memorie. Ma a Tarot non sono solo le parole a risvegliarsi, ci sono storie antiche che divengono incandescenza interminabile di vita. I racconti s’intrecciano, i ceri nel buio si accendono e si spengono a raccontare del mondo di qui e di là. Si ride delle paure superate e degli sciocchi che a volte acchiappano la fortuna per la coda. Le storie sono vere e quello che sembra una fine torna ad essere un inizio.

L’ingresso allo spettacolo è libero.

