Rassegna "Teatro al verde": a Montegrotto va in scena "Sogno di una tartaruga"

Secondo, atteso, appuntamento di teatro per le famiglie con la rassegna «Il teatro al verde» a Montegrotto Terme.

Mercoledì 13 luglio alle 21 in piazza Primo Maggio la compagnia il Baule volante di Ferrara porterà in scena lo spettacolo «Sogno di una tartaruga».

Quando Tartaruga raccontò il suo sogno di una terra fantastica agli altri animali, tutti risero. «È solo un sogno», dicevano. «No - replicò Tartaruga . sono sicura che esista davvero. Andrò da Nonna Koko e lei saprà dirmi dove cresce». «Aspetta! Andrò io, tu sei troppo lenta!», disse labscimmia. E si mise in viaggio. Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta! Tartaruga tutto questo lo sa molto bene. E Tartaruga aspettò con la sua nota pazienza, così alla fine... Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

L’ingresso allo spettacolo è libero.

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2011&area=H

Foto articolo da comunicato stampa