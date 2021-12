Razzismo e inclusione, al Museo della Padova ebraica il libro “Un cuore da campione”

“Ludwig Guttmann voleva essere un neurologo, curare le lesioni spinali, aiutare gli altri. Ma nel 1938, dopo la ‘Notte dei Cristalli’, capì che la situazione degli ebrei in Germania stava rapidamente precipitando: essere uno dei medici più stimati del paese non avrebbe salvato lui e la sua famiglia dalla deportazione, raggiunse così l’Inghilterra e qui avviò una rivoluzione che avrebbe cambiato per sempre l’approccio alla paraplegia”. È un racconto che parla del riscatto contro l’orrore delle deportazioni e di una rivoluzione medica straordinaria quello scritto dal Generale dei Carabinieri Roberto Riccardi “Un cuore da Campione”, edito da Giuntina. Durante la seconda guerra mondiale nell’ospedale di Stroke Mandeville il medico Guttmann sostituì i pesanti dolorifici e sedativi con cui venivano curati i giovani feriti in battaglia con l’attività sportiva. Fu da quell’ospedale che nacque, negli anni ’60, l’idea delle Paralimpiadi. La presentazione a Padova del libro “Un cuore da Campione” si terrà mercoledì 22 dicembre alle 17.30 al Museo della Padova Ebraica, ci sarà il generale dei carabinieri Roberto Riccardi, autore del libro e il consigliere comunale Paolo Sacerdoti, campione italiano di rugby in carrozzina. Modera Gina Cavalieri, Presidente della Fondazione per il Museo della Padova ebraica, è prevista la partecipazione del Presidente del Comitato Paralimpico del Veneto Ruggero Vilnai.

La presentazione del libro su Guttmann è solo una delle tante iniziative proposte a dicembre dal Museo della Padova ebraica. Domenica 19 dicembre sarà interamente dedicata a Chanukkà, la festa delle luci della tradizione ebraica. Al mattino alle 11 è prevista una visita alla Sinagoga Italiana e al Museo, che ospita temporaneamente in esposizione le lampade di Chanukkà dei membri della Comunità Ebraica (biglietto 10 euro). Al pomeriggio, nell'ambito delle iniziative speciali mensili che caratterizzano il calendario del Museo fino a marzo 2022, si terrà alle 16 il silent play "Una luce dirada l'oscurità", un’esperienza coinvolgente e immersiva, che chiederà ai partecipanti di mettersi in gioco utilizzando le loro capacità percettive per conoscere Chanukkà. Ricordiamo che, in virtù dell'accordo fra Comune di Padova e Fondazione, per i padovani l'ingresso al silent play è gratuito. I giovedì 23 e 30 dicembre alle 14.30, infine, si potrà partecipare alla visita guidata gratuita alle pietre d’inciampo della città.

Per partecipare a tutte le iniziative la prenotazione è obbligatoria: tel. 049 661267, museo@padovaebraica.it.

Il Museo della Padova Ebraica e la Sinagoga sono visitabili la domenica (ore 10-18) il giovedì pomeriggio (ore 14-18). L’antico Cimitero ebraico di via Wiel è visitabile ogni mercoledì con tre turni di visita (ore 10, 11 e 12). Grazie a un accordo fra Fondazione per il Museo della Padova ebraica e Comune di Padova, i residenti a Padova possono accedere gratuitamente a molte visite e agli eventi speciali (i dettagli qui: www.museopadovaebraica.it/la- padova-ebraica-ai-padovani/)

