Reading performativo "L'Armonia delle cose imperfette" al parco della Musica

Tre artiste padovane raccontano l’amore “imperfetto” in uno spettacolo immersivo e completamente gratuito che unisce letteratura, musica e danza.

Reading performativo

"L'Armonia delle cose imperfette"

Romanzo di

Ilaria De Togni

Con

Aisha Ruggieri. Ilaria De Togni. Ilaria Foroni.

Info evento

Sabato 4 giugno dalle h. 18

Location: parco della musica Padova

Serra di Cristallo

Evento gratuito

Con:

Ilaria De Togni : autrice e narratrice

Aisha Ruggieri: musiche di Chopin, Bosso, Nirvana, Ruggieri

Ilaria Foroni: danza

Gianluca Marinelli per Mondadori Bookstore

Una produzione di:

Giardini dell’Arena

Parco Della Musica - Padova

Ingresso gratuito

A seguire aperitivo offerto dal parco della musica e dai Giardini dell’arena e firma copie

Sarà presente un punto vendita del libro a cura di Mondadori.

L'evento si terrà al Giardino di Cristallo in concomitanza della mostra "Ferite Urbane" di David Prando.

Sarà possibile visitare la mostra con la guida dell'autore dalle 17 alle 18.

Una scrittrice, una pianista e una ballerina si incontrano nella stessa Storia. Non è la trama di un film, ma uno spettacolo dal vivo. Un evento transmediale ispirato al romanzo «L’armonia delle cose imperfette» dell’autrice padovana Ilaria De Togni, edito da Priuli&Verlucca e ambientato tra Padova, i colli Euganei e la Provenza.

All’interno del Parco della Musica, nella suggestiva cornice della Serra di Cristallo, già nota per aver ospitato innovative performance artistiche e mostre di arte e fotografia, le pagine di un romanzo diventano “vive”; un racconto immersivo in cui lo spettatore si potrà sentire parte della narrazione.

Sulle note del pianoforte di Aisha Ruggieri, le parole di Ilaria De Togni e i passi di danza di Ilaria Foroni, si costruisce un breve ed emozionante incontro tra musica, letteratura e danza.

Nel reading performativo organizzato dai Giardini dell’Arena, l’anima femminile dell’Arte esce allo scoperto per cercare uno spunto di riflessione condivisa sui temi universali contenuti nel romanzo, come quello del più imperscrutabile dei sentimenti umani: l’amore.

Opera di copertina

"Lost River"

di

Tania Brassesco

Lazlo Passi Norberto

Link evento

https://fb.me/e/390w1TbHb

Sinossi romanzo

Agata scopre che sua madre si è tolta la vita dopo aver ascoltato una musica per pianoforte. Questo evento la spinge a cercare l’autore di quella melodia, suo padre, andato via di casa quando lei era bambina. La sua strada incrocerà quella di Antonio Faustini, un misterioso pianista che inizia a esercitare su di lei un’oscura fascinazione, finché non ne affiorano le ragioni nascoste e i segreti che cambieranno ogni cosa, anche tutto quello che Agata credeva di sapere sui suoi genitori.

Ilaria De Togni

Padovana, fin da giovanissima si interessa di letteratura, arte e simbologia, mito e psicologia. Cresce ascoltando la musica suonata dal nonno pianista e studia violino. Legge romanzi pulp e saggi di filosofia, psicologia e mitologia nordica. Dopo gli studi d’Arte, si forma in Comunicazione e collabora come direttore creativo, autrice e storyteller con le maggiori produzioni nazionali dell’intrattenimento, specializzandosi in musica, teatro e cabaret. Dal 2019 si occupa di cinema e tv, sviluppando progetti cinematografici e seriali come soggettista e sceneggiatrice.

Romanzi pubblicati:

Il Sogno di Keribe, novembre 2016 - Gargoyle Books.

La Luna del Mattino, novembre 2021 - Watson edizioni.

L’Armonia delle cose imperfette, aprile 2022 - Priuli & Verlucca.