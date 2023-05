Etnodramma con il contributo Città di Monselice - Assessorato alla Cultura presenta i reading teatrale "IL SEGNO DEL COMANDO", dallo sceneggiato RAI del 1971 in 5 puntate ideato e diretto da Fabio Gemo con Elena Agugiaro, Emanuele Boscolo, Fabio Gemo, Vanna Lionello, Davide Morato.

Il SEGNO DEL COMANDO è probabilmente il più importante sceneggiato della storia della Rai. Andò in onda in 5 puntate dal 16 maggio al 13 giugno del 1971, e fu seguito con intensa apprensione da milioni di telespettatori. Rappresenta l’apice della produzione italiana degli sceneggiati del mistero e fissa alcune linee per il genere. Ci sono i temi della reincarnazione, le sedute medianiche, i fantasmi e le profezie, infine un epilogo destinato a sciogliere gran parte dei dubbi...ma non tutti.

Il 18 - 25 maggio e 1 - 8 - 15 giugno ore 21: