Reading&travel - la vigna, il prato e l'orizzonte; alla scoperta delle terre Bianche

Quando Dal 18/07/2021 al 18/07/2021 orario per i viaggiatori-lettori 9.30 – 12; orario per i viaggiatori-uditori: 10 – 12

Reading& Travel 18 luglio Percorsi Naturalistici + Reading Letterari a tema e Finale Enogastronomico Per Viaggiatori , Lettori ,Spettatori

Suggestivi percorsi sui colli Euganei e Berici tra paesaggi naturali e bellezze storiche: accompagnati da narratrici naturalistiche, ecopsicologhe o storiche dell’arte: tra boschi, prati, ville, fiori, vigneti, grotte e fiumi. Alla scoperta dei percorsi storici e naturali delle terre di collina del nostro territorio e della loro cultura enogastronomica

I percorsi saranno arricchiti da brevi tappe di sosta in cui poter leggere o ascoltare immersi nella natura mini reading da parte dei viaggiatori-lettori, appassionati di letteratura e di lettura, dedicati al tema indicato per ogni itinerario. I lettori potranno scegliere (autonomamente o tra le proposte della trainer precedentemente inviate) brevi racconti, poesie, o stralci di pagine letterarie sui temi associati agli itinerari e far godere agli uditori durante il percorso, le parole scelte.

Ai lettori verrà riservata mezz’ora di training di lettura prima di iniziare il percorso

Domenica 18 luglio –: “La vigna, il prato e l'orizzonte" - Alla scoperta delle Terre Bianche…

Antichi Percorsi sopra Luvigliano tra cipressi, vigneti e ciliegi

temi di lettura:

LA VIGNA, IL PRATO E L’ORIZZONTE

orario per i viaggiatori-lettori 9.30 – 12;

orario per i viaggiatori-uditori: 10 – 12.

Narratrice naturalistica: Sara Busato

Trainer di lettura: Nicoletta Maragno

Punto di ritrovo: Parcheggio Trattoria Liviana

Via T. Livio, 2, 35038 Torreglia PD

La giornata comincia con mezz’ora di training di lettura per tutti i Viaggiatori-Lettori proprio accanto al luogo di ritrovo. Sarà lì che ci raggiungeranno i Viaggiatori-Uditori per incamminarci tutti insieme verso la stazione del Parco Letterario dei Colli Euganei dedicata a Dino Buzzati, dopo una lettura di Nicoletta Maragno di Buzzati, tra vigne, alberi e colline.

Siamo sullo spartiacque del monte Arrigon. Ad ovest si possono osservare le pareti a strapiombo dei monti Pirio e Pendice. Il rosso del terreno lascia il posto a un grigio chiaro. Siamo nelle “terre bianche” particolare conformazione del suolo di roccia calcarea. Zona privilegiata per la coltivazione delle uve Fior D'arancio, Carménère, Cabernet e Merlot. Un suggestivo percorso tra boschi e vigneti, tra prati e sentieri da cui ammirare tutta la corona delle colline, sapientemente raccontate da Sara Busato: lungo antichi percorsi dal panorama mozzafiato sopra Luvigliano fino ad arrivare lassù in quella chiesetta sull’orizzonte, da cui, nelle belle giornate, si vede il mare.

Le tappe di lettura avverranno lungo il percorso, in punti magici e suggestivi dove poter proporre e ascoltare brevi racconti, poesie, o stralci di pagine letterarie scelti autonomamente dai lettori o proposte precedentemente dalla trainer per godere delle parole immersi nella natura. I Lettori potranno scegliere uno o più temi di lettura a seconda della loro ispirazione e riceveranno alla loro mail una proposta della trainer :

Tappe e temi di lettura:

Tra le vigne: tema vigna/vino/vendemmia

Il prato dei cipressi: tema prati/distese d’erba

La chiesetta sull’orizzonte: tema orizzonte

La cicchettata finale: l’itinerario si concluderà sotto le frasche dell’osteria Liviana con degustazione e cicchettata finale per chi lo vorrà e ne farà richiesta

Prenotazioni: la Forma del Viaggio: info@viaventisettembre.it - 049/9817459 FabbricaLirica fabbricalirica@gmail.com –

Numero minimo 10 persone.

