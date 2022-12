Reassi al tramonto a Rovolon

L'8 dicembre 2022 l’azienda vitivinicola Reassi di Carbonara di Rovolon festeggia la consueta festa di cantina aperta! Perché non rendere più autentico questo momento unendo un’escursione nella bellissima natura che circonda la cantina? Allora indossagli scarponi e vieni con noi all’escursione fra i sentieri di Rovolon! Saremo in compagnia di una guida naturalistica alla scoperta del territorio che accoglie anche i vigneti di Reassi, per capire quali sono le caratteristiche geologiche che rendono speciale questo vino euganeo! E il momento sarà ancor più magico perché ci faremo coccolare dai colori del tramonto! Al ritorno Diego e tutto il team Reassi ci attenderanno per raccontarci la loro azienda e farci degustare i loro vini.

Dettaglio tour escursione:

Ore 14: arrivo e registrazione presso l’az. Ag Reassi, Via Manzoni 9, Carbonara di Rovolon (PD)

Ore 14.15-16 circa: escursione

A seguire la degustazione

La fine del tour è libera, entro le ore 19.

IMPORTANTE: l’azienda Reassi sarà aperta a ingresso libero tutto il giorno, anche per chi non parteciperà all’escursione. Orario di apertura: dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’azienda sarà aperta anche in caso di maltempo.

Costo adulti: 12 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: 5 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/ukB2ztx82L8KWF7a8.