"Rebelles et vaincus", spettacolo in otto lingue

"Rebelles et vaincus" [Ribelli e vinti]. Spettacolo teatrale in ceco, croato, neogreco, polacco, romeno, sloveno, ucraino e ungherese. Regia di Pierantonio Rizzato. Ingresso libero. Per prenotazioni: https://www.eventbrite.it.

Dopo la prima rappresentazione a Lione il 27 maggio scorso presso il Festival Internazionale di Teatro Universitario “Meraki”, organizzato dall’Università “Jean Moulin”, e la replica del 29 giugno al complesso Beato Pellegrino, va in scena il 30 settembre nella prestigiosa cornice della Sala dei Giganti lo spettacolo “Rebelles et Vaincus” (Ribelli e vinti), con protagonisti le studentesse e gli studenti del “Laboratorio di teatro nelle lingue dell’Europa centrale e orientale” del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL, diretti dal regista Pierantonio Rizzato.

Realizzato in ben otto lingue straniere insegnate presso il DiSLL (ceco, croato, neogreco, polacco, romeno, sloveno, ucraino e ungherese), “Rebelles et Vaincus” propone una selezione di testi poetici che esplora il tema della violenza e della ribellione in uno spettacolo di grande impatto emozionale grazie a suggestive sperimentazioni e contaminazioni tra letture poetiche, azione teatrale, luci di scena e musica dal vivo. Nessuno si spaventi: per seguire la rappresentazione verrà consegnato agli spettatori un libretto di sala con le traduzioni dei testi.