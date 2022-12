Recital pianistico di Alessandro Villalva per i concerti dell’Agimus di Padova

Domenica 4 dicembre alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, quattordicesimo appuntamento della XXIX Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova. Di scena il pianista Alessandro Villalva, primo premio al 9° Concorso Internazionale Rubinstein di Parigi e “Premio Rachmaninoff” al Concorso Internazionale “Rachmaninoff Wettbewerb” di Francoforte. Il programma di esecuzione prevede musiche di Mozart (Variazioni sul tema di Paisiello “Salve tu domine” K. 398), Clementi (Sonata op. 40 n. 2), Rachmaninoff (Preludio op. 23 n. 7), Chopin (Ballata n. 3 e Sonata n. 3).

Alessandro Villalva si è laureato col massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Cesena. Si è in seguito perfezionato presso l’Università Mozarteum di Salisburgo conseguendo il diploma di “Bachelor of Arts”. Ha tenuto recital solistici e concerti di musica da camera in Slovenia, Austria e Italia.

Ingresso: intero 8 euro, ridotti 3 euro (soci Circolo Unificato), prenotazione fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it.