Recital pianistico di Anfisa Bobylova per la stagione dell'Agimus

Domenica 18 febbraio 2024 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, quarto appuntamento della XXXI^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital “Dumka” della pianista ucraina Anfisa Bobylova. Il programma di esecuzione prevede brani di Scarlatti (2 Sonate, K. 247 e K 125), Albeniz (La Vega), Chopin (Sonata n. 2 op. 35), Liszt (Dumka - Ukrainian Ballade), Lyatoshynsky (5 Preludi op. 44).

Anfisa Bobylova ha vinto premi in concorsi nazionali ed internazionali tra cui al Concorso Città di Padova, International Shostakovich Piano Competition e National Competition ProArt in Ucraina, Concorso Internazionale Agustín Aponte in Spagna, Concorso Internazionale Bela Bartok e Martha Debelli Scholarship Competition in Austria. E’ docente presso il Conservatorio e l'Università di Musica e Spettacolo di Graz. Ha tenuto come docente masterclass in Italia, Ucraina e Austria.

Ingresso al concerto: intero 8 euro, ridotti 5 euro (soci Circolo Unificato, studenti fino ai 18 anni e studenti del Conservatorio), prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it