Amici della Musica di Padova, il recupero concerti al Pollini

Perdurando una situazione di incertezza dovuta alla pandemia internazionale, gli Amici della Musica di Padova hanno deciso di organizzare la Stagione Concertistica (64a) in due parti, con una prima parte di quattro concerti che vengono recuperati tra maggio e luglio 2021, con doppio turno.

Si tratta di quattro appuntamenti che da un lato riprendono e concludono cicli tematici avviati negli anni precedenti (il violoncello nel ‘900) e dall’altra presentano per la prima volta a Padova gruppi di eccellenza o giovani interpreti già avviati ad una brillante carriera internazionale.

Nel periodo maggio - luglio 2021 vengono inoltre recuperati alcuni concerti della Stagione concertistica 2019/2020.

Programma

23 maggio 2021, ore 19

Auditorium Pollini

Michele Marco Rossi, violoncello

Luca Richelli, live electronics

(Prima parte 20/21)

Programma: Jonathan Harvey - Curve with plateaux; Hannes Kerschbaumer - Nucleo per violoncello e elettronica; Enno Poppe - Herz; Autori fra 1500 e 1700 - Suite; Arturo Fuentes - Mood per violoncello e elettronica; Evis Sammoutis - Nicosia Etudes I (prima esecuzione assoluta); Anonimo medievale - Chanson (trascrizione M. M. Rossi); Iannis Xenakis - Kottos

30 maggio 2021, ore 16 e ore 19

Auditorium Pollini

Ensemble Aurora

(19/20 Recupero - Ciclo A)

Enrico Gatti violino

Gaetano Nasillo violoncello

Anna Fontana clavicembalo

Programma: Giuseppe Tartini - Sonata B.G17 per violino e basso (op. I n. 4 Le Cène, Amsterdam, 1734); Antonio Vandini - Sonata per violoncello e b.c. (D-B KHM 5527); Giuseppe Tartini - Sonata n. 2 B.d1 (dal manoscritto padovano I-Pca-1888); Antonio Vandini - Sonata per violoncello e b.c. (F-Pn-VM7-6285); Giuseppe Tartini - Sonata B.a10 per violino e basso (op. II n. 5 Cleton, Roma 1745)

6 giugno 2021, ore 19

Auditorium Pollini

Trio di Parma Ensemble

Alberto Miodini, pianoforte

Ivan Rabaglia, violino

Enrico Bronzi, violoncello

(Prima parte 20/21)

Programma: Robert Schumann - Trio op. 80; Johannes Brahms - Trio op. 8

13 giugno 2021, ore 16 e ore 19

Auditorium Pollini

Maratona Dmitrij Šostakovič

Artisti vari

Produzione della Fondazione Accademia Perosi di Biella in collaborazione con il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova con gli allievi del corso del M° Konstantin Bogino (Fondazione Accademia Perosi)

(19/20 Recupero - Ciclo A)

Programma: Dmitrij Šostakovič - 24 Preludi e fughe op. 87 per pianoforte; Integrale dei “24 Preludi e Fughe op. 87” per pianoforte di Dmitrij Šostakovič

20 giugno 2021, ore 19

Auditorium Pollini

VenEthos Ensemble

su strumenti originali

Giacomo Catana, Mauro Spinazzè, violini

Francesco Lovato viola

Massimo Raccanelli violoncello

(Prima parte 20/21)

Programma: Luigi Boccherini - Quartetto n. 1 op. 2 n. 1, G159; Wolfgang Amadeus Mozart - Quartetto K 387; Joseph Haydn - Quartetto op. 76 n. 3 “Imperatore”

27 giugno 2021, ore 16 e ore 19

Auditorium Pollini

Ensemble Dialoghi

Cristina Esclapez, fortepiano

Josep Domènech, oboe

Lorenzo Coppola, clarinetto

Bart Aerbeydt, corno

Javier Zafra, fagotto

(19/20 Recupero - Ciclo A)

Programma:

Turno Pomeridiano: Wolfgang Amadeus Mozart - Quintetto K 452; Ludwig van Beethoven - Sonata op. 17 per corno e fortepiano; Ludwig van Beethoven - Quintetto op. 16

Turno Serale: Wolfgang Amadeus Mozart - Quintetto K 452; Joseph Haydn - Sonata Hob. XVI:48 per fortepiano; Ludwig van Beethoven - Quintetto op. 16

4 luglio 2021, ore 16 e ore 19

Auditorium Pollini

La Stagione Armonica diretta dal M° Sergio Balestracci

Roberto Loreggian, organo

(19/20 Recupero - Ciclo B)

Programma: Claudio Merulo - Toccata Prima del V tono, da Toccate d’intavolatura d’organo, Libro Secondo; Gregoriano - Ave Maris Stella; Josquin Desprez - Ave Maris Stella, mottetto a 4; Andrea Gabrieli - Ricercare Arioso; Claudio Monteverdi - Magnificat II a sei voci; Giovanni Gabrieli - Canzon a 4 per organo; Orazio Tarditi - Salve Regina; Giuseppe Tartini - Tantum ergo e Salve Regina

11 luglio 2021, ore 20

Auditorium Pollini

Giuseppe Guarrera, pianoforte

(Prima parte 20/21)

Programma: György Ligeti - Studio n. 5 “Arc-en-Ciel”, dal Primo Libro; Franz Liszt - Sonetto del Petrarca 104; Robert Schumann - Papillons op. 2; Modesto Mussorgsky - Quadri di una esposizione

