Recupero concerto della stagione dell’Orchestra di Padova e del Veneto: Gérard Korsten al Palazzo della Ragione

Giovedì 17 giugno il programma di recupero dei concerti della Stagione dell’Orchestra di Padova e del Veneto proseguirà presso il Salone del Palazzo della Ragione di Padova con un nuovo orario.

Il definitivo passaggio della regione Veneto a zona bianca consentirà infatti all’OPV di ritornare alle sue abitudini originarie delle 20.30 con un concerto riservato ai soli abbonati alla Stagione concertistica 20/21, Ciclo Completo e Serie Verde , dato il limite dei posti dettato dalle attuali disposizioni sanitarie.

Tra i brani in programma figura la Sinfonia n. 40 K 550, tra le opere strumentali più note dell’ultimo periodo compositivo di Wolfgang Amadeus Mozart. Raro esempio in tonalità minore nel catalogo del genio austriaco, la Sinfonia n. 40 verrà eseguita nella seconda versione dell’autore che accoglie i clarinetti nell’organico orchestrale, inizialmente esclusi. Se il suo incedere inconfondibile ha donato alla penultima Sinfonia di Mozart una celebrità degna di un tale capolavoro, Souvenir de Florence di Tchaikovsky accoglie il ricordo dei giorni felici a Firenze del compositore russo, rintracciabili in alcuni passaggi lirici dalla cantabilità propria dell’opera italiana. Scritto inizialmente per sestetto d’archi, Souvenir de Florence verrà eseguito nella versione ampliata per orchestra d’archi. Sul podio dell’OPV salirà per l’occasione Gérard Korsten, già direttore principale in Austria della Symphonieorchester Vorarlberg Bregenz dal 2005, musicista cresciuto al fianco delle più grandi bacchette, da Claudio Abbado, Nikolaus Harnoncourt a Heinz Holliger.

In ottemperanza alle normative vigenti, i posti a sedere nel Salone del Palazzo della Ragione saranno preassegnati. Gli abbonati riceveranno indicazione del proprio posto numerato tramite e-mail, nonché la sera stessa del concerto all'ingresso del Salone il cui accesso è consentito a partire dalle 19.30 dal Cortile di Palazzo Moroni .

Il concerto vede il sostegno del Comune di Padova, della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura.