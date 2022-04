Red Bull Illume Exhibit Tour, le mostre nei centri commerciali Ipercity e Le Brentelle

Dall’11 al 29 maggio i Centri Commerciali Ipercity e Le Brentelle ospiteranno la mostra fotografica Red Bull Illume. Quella di Padova sarà l’unica tappa italiana, per una mostra-evento di respiro internazionale, giunta ormai alla sua sesta edizione.

Red Bull Illume è il più grande concorso fotografico al mondo dedicato all’avventura e agli sport d’azione. Un progetto che celebra il lavoro che ha ispirato giovani fotografi di tutto il mondo selezionandone le immagini più incredibili e adrenaliniche.

Una giuria composta da 53 rinomati photo editor internazionali ed esperti fotografi è stata chiamata a selezionare, tra le 41.447 foto inviate da tutto il mondo al Red Bull Illume Image Quest 2021, i primi 56 finalisti, tra i quali sono poi stati scelti gli 11 vincitori di categoria ed infine il vincitore assoluto, Will Saunders, per il suo scatto dello scalatore Jake Talley in posa mentre cade da una spettacolare torre di roccia a Indian Creek, nello Utah.

Presentate su lightbox 2x2m, le 56 foto finaliste saranno esposte nelle Gallerie del Centro Commerciale Ipercity, per una mostra a ingresso libero, visitabile tutti i giorni negli orari di apertura dei Centri.

«Lo scorso anno, per la prima volta, abbiamo ospitato presso Ipercity la mostra fotografica Red Bull Illume come unico appuntamento per la città di Padova” afferma Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity. “La possibilità di partecipare a manifestazioni culturali, si pensi alle mostre, ha risentito notevolmente della pandemia e delle conseguenti restrizioni. È anche per questo ed in supporto agli artisti e alla cultura che abbiamo deciso anche quest’anno di ospitare questa mostra esclusiva, che concederà ai nostri clienti e visitatori di ammirare degli scatti davvero mozzafiato, in totale sicurezza. Potremo così, col nostro contributo, rendere l’arte, nella fattispecie la fotografia, accessibile e a portata di tutti. Quest’anno la tappa di Padova sarà non solo una tappa europea ed esclusiva, ma unirà la collaborazione anche del Centro Commerciale Le Brentelle, nel quale sarà ospitata una parte della mostra stessa».

«Da sempre il Centro Commerciale Le Brentelle si presenta non solo come un luogo deputato allo shopping, ma anche come un luogo di aggregazione, di intrattenimento e di svago. A causa della pandemia, negli ultimi due anni abbiamo dovuto fortemente modificare le modalità operative attraverso le quali continuare ad offrire occasioni di intrattenimento. Ci siamo pertanto impegnati per organizzare mostre ed esposizioni sui temi più diversi, spaziando, tra le altre, dalle esposizioni di Lego e Playmobil, a quelle di auto e moto d’epoca, fino alle mostre sull’arte rinascimentale italiana, cercando sempre di realizzare attività di interesse transgenerazionale che favorissero occasioni di interazione tra adulti e piccini” afferma Nicola Polico, Direttore del Centro Commerciale Le Brentelle. È pertanto con grande piacere e soddisfazione che ospiteremo metà della mostra fotografica Red Bull Illume, che siamo certi offrirà ai nostri clienti occasioni di stupore, ammirazione ed ispirazione».

Dall’11 al 29 maggio i visitatori quindi potranno lasciarsi ispirare dalle immagini che catturano momenti di pura azione: un’occasione per essere travolti dalla forza di fotografie capaci di rendere unica questa mostra, che ospita alcuni tra i migliori professionisti di questo settore.

L’esposizione, oltre a mettere in mostra le immagini più creative e accattivanti, racconta anche la passione, lo stile di vita e la cultura dei fotografi che le scattano.

