Red Canzian in concerto al castello del Catajo

Venerdì 16 settembre 2022 alle ore 20.15. Nella prestigiosa e suggestiva cornice del "Cortile dei Giganti" del Castello del Catajo, spazio concepito già nel '600 per musica e spettacoli all'aperto, e recentemente restaurata, l'artista Red Canzian si esibirà in un concerto che concluderà in bellezza il ciclo di eventi estivi organizzati dalla dimora storica euganea.

Apertura cancelli: ore 19

Possibilità di parcheggio nelle vicinanze.

Acquisto di biglietti con prevendita tramite il portale Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-red-canzian-al-castello-del-catajo-392982349787.