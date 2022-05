Reel rock 16: i migliori film di arrampicata da Boulder Colorado

Reel Rock torna finalmente in Italia sul grande schermo con un programma di quattro nuovi film che faranno vivere agli spettatori le meraviglie dell’arrampicata outdoor: uno sguardo unico sulla continua sfida tra l’uomo e la roccia e non solo, in grado di appassionare una community sempre più ricca di amanti del climbing e spingere atleti in tutto il mondo a spostare più in alto gli obiettivi da raggiungere.

Sono i big dell’arrampicata a livello mondiale i protagonisti dei film di Reel Rock 16: dalle inaspettate fessure orizzontali della Gran Bretagna salite da Pete Whittaker e Tom Randall in Bridge Boys alla storia di Barefoot Charles, l’uomo emblematico delle foreste di Fontainebleau; dall'ardua salita di The Swarm in California compiuta da Alex Johnson in Big Things to Come alle 17 cime delle Rocky Mountains con i due più impavidi climber di big-wall, Alex Honnold e Tommy Caldwell in Cuddle.

FILM IN PROGRAMMA scopri i titoli e le sinossi: https://www.reelrock.it/category/film-2022/.

ACQUISTO BIGLIETTI online: https://reelrockitalia.vivaticket.it/.