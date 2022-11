“Quinta regata del Bacchiglione” di voga alla veneta a Selvazzano Dentro

Sabato 19 novembre avrà luogo la "Quinta Regata del Bacchiglione" di Voga alla Veneta, importante corteo d'acque delle Remiere Padovane. L'iniziativa è organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con il Centro Studi Forcole d'Oro.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a sabato 26 novembre.

«Sabato 19 novembre, sulle acque del nostro splendido fiume, si terrà la quinta edizione della Regata sul Bacchiglione. – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – L’evento è un’importante occasione per conoscere la pratica della Voga alla Veneta alla riscoperta del nostro territorio percorrendo le rive del fiume. Anche quest'anno collaboriamo con piacere con il Centro Studi Forcole d'Oro e, come da sempre ci ha trasmesso l'architetto Boris Premrù, la Voga alla Veneta permette di vivere la nostra Città da una prospettiva privilegiata che ci regala grandi emozioni. Anche quest’anno abbiamo coinvolto la Rari Nantes Patavium 1905 che ringraziamo per la disponibilità della muta di mascarete indispensabili alla competizione, inoltre la Voga Veneta da Selvazan e l’Associazione Culturale Veneto Nostro - Raixe Venete a cui siamo riconoscenti per la preziosa collaborazione».

«Selvazzano ha accolto con lungimiranza e partecipazione l'inserimento della Voga alla Veneta nelle proposte innovative e formative rivolte alla Cittadinanza – afferma l’Assessore alla Valorizzazione del Territorio e alle Opere Fluviali Giacomo Rodighiero – una disciplina sportiva dal sapore antico ma che sta animando nuove generazioni e non solo i più giovani. Da sette anni si è costituita la Remiera “Da Selvazan” che organizza corsi, eventi e propone progetti ed iniziative per le scuole e per tutti i Selvazzanesi. Questo corteo d’acque costituito da imbarcazioni (gondoloni, caorline, sandoli e mascarete) condotte da vogatori delle nostre remiere padovane si muoverà nella mattinata di sabato 19 novembre dalla Rari Nantes Patavium 1905 per raggiungere la Canottieri Padova. Da qui, fatta eccezione per le mascarete in gara, procederà alla volta di Selvazzano Dentro dove gli equipaggi sbarcati si disporranno appropriatamente per attendere i regatanti in gara. L’evento si concluderà a Tencarola, in Golena Sabbionari, in un’area che sarà opportunamente attrezzata per ospitare la cerimonia di premiazione. Questa iniziativa sarà un’opportunità per mantenere vive le nostre tradizioni, stando insieme, valorizzando l’ambiente naturale in cui viviamo».

«Ben nove sodalizi padovani parteciperanno alla quinta edizione della Regata del Bacchiglione – aggiunge il Presidente del Centro Studi Forcole d’Oro Boris Premrù – che vedrà sfilare una ricca rappresentanza di barche con l’obiettivo di promuovere l’importante capitolo della nostra storia e delle nostre tradizioni rappresentato dalla Voga alla Veneta».

L'evento

Tutti i sodalizi remieri della nostra provincia partecipanti (Rari Nantes Patavium 1905, Canottieri Padova, Amissi del Piovego, Circolo Remiero El Bisato, Remiera Euganea, Forcole d’Oro, Scuola di Voga Zonca, Voga Veneta da Selvazan e Vorabe) si daranno appuntamento alla Rari Nantes Patavium alle ore 8.30.

La manifestazione, che vedrà la collaborazione di Rari Nantes Patavium 1905, della Canottieri Padova, della Voga Veneta Da Selvazan e dell’Associazione Culturale Veneto Nostro - Raixe Venete, avrà inizio alle ore 9.15 con un grande corteo di barche (dodesone, diesone, bissone, caorline, sandoli e mascarete) che con partenza da Padova risalirà il nostro splendido fiume per raggiungere, dopo aver superato la sede della Canottieri Padova, la Città di Selvazzano Dentro, con approdo a Tencarola, previsto per le ore 10.15. Alle ore 10.30, lungo il tratto del fiume compreso tra la sede della Canottieri Padova e la Golena Sabbionari di Tencarola, avrà invece luogo, in un’unica batteria, l’avvincente competizione su mascarete a due vogatori tra gli equipaggi espressi dalle remiere iscritte alla gara. Alle ore 11.15, concluso l’avvincente confronto, si terrà la Cerimonia di Premiazione con la consegna agli equipaggi qualificati delle tradizionali bandiere da regata.

Il percorso

Programma della manifestazione

ore 9.15 Partenza corteo d'acque dalla Rari Nantes Patavium 1905

ore 10.30 Partenza della competizione di voga dalla Canottieri Padova

ore 11.30 Cerimonia di premiazione a Selvazzano Dentro calena sannionari

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1114&area=H

Per informazioni: Tel. 348.7744338

Selvazzano che…voga!

