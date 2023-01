Regina d'inverno: gran galà di beneficenza

Drag Show, giochi di luce e tanta musica animeranno il pomeriggio di domenica 29 gennaio, dalle ore 18, presso il Teatrò di Abano Terme (Via Appia Monterosso 31). Il Gran Galà di beneficenza "Regina d’Inverno" è organizzato e condotto da La Wanda Gastrica, storica Drag Queen della Lombardia e Leonardo Feltrin, volto e voce di Radio Company.

Ormai al terzo anno, dopo lo stop pandemico, lo storico concorso si trasforma e cambia format: avrà come scopo quello di raccogliere fondi per i progetti dell’Associazione LILA “Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS”.

