Il regista Stefano Usardi presenta al Cinema Esperia il suo ultimo film "Senza età'"

Pietro, un giovane che sta scappando da una gang di coetanei, si rifugia tra le braccia di un'anziana che chiama "nonna". Lei, Anna, ospite di una casa di riposo a Padova, accetta di proteggerlo ma in cambio chiede che che lui la porti ad Almeria, in Spagna, dove avrebbe voluto andare da sempre per pregare la Vergine del mare. Così comincia un road movie dall'Italia alla penisola iberica, passando per la Francia, in cui tra difficoltà economiche, morti "apparenti", matrimoni, fughe, rapine, imprevisti e serate avventurose, i due protagonisti stringono un'amicizia che cambierà le loro vite.

È la storia di "Senza età", il nuovo film di Stefano Usardi, regista veneto che vive tra Verona e Belluno, prodotto dalla FiFilm Production dell'agordina Caterina Francavilla, e da oggi nei cinema italiani. «L'azione parte da Padova», spiega Usardi, «dove abbiamo girato gli esterni in piazza dei Signori e in stazione ferroviaria, e gli interni nell'istituto per anziani "Pensionato Poggi" di piazzale Mazzini, i cui ospiti hanno collaborato attivamente come comparse. Anna, interpretata da Patrizia La Fonte, e Pietro, Jacopo Garfagnoli, rappresentano due mondi: quello di una donna di esperienza che ha il grande sogno di vedere il mare e quello di un ragazzo in fuga dai guai e forse anche da se stesso. Questi due mondi si incontrano, e anziché entrare in collisione, si compenetrano in una profonda condivisione, che fa tornare lei ragazzina e diventare lui un uomo».

La storia del film richiama quella realmente vissuta dalla trevigiana Antonia Bordignon, 96 anni, che quest'estate ha visto il mare per la prima volta. Nel cast anche l'attrice trevigiana Eleonora Panizzo e la padovana Francesca Sartore, che presenteranno il film con Stefano Usardi sabato alle 21 al cinema Esperia di Padova. «Un mio sogno», chiude il regista, « è quello di dirigere Fabrizio Bentivoglio, che ha lavorato molto con Mazzacurati, tra i miei registi preferiti". Il mio prossimo film, intitolato "Alcool test", vedrà invece protagonista il cantante Drupi e sarà girato a Borgo Valbelluna nell'estate 2024».