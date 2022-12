Incontro con il regista Thomas Torelli e proiezione del suo docufilm "Il sentiero della gioia"

Un particolare ed originale evento è la nuova proposta di “Gospel Soul & Dintorni Festival”, la manifestazione organizzata dalla Promovies in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in occasione delle festività di fine anno. Stiamo parlando della serata speciale di "Incontro d’Autore" con il regista Thomas Torelli che sarà in sala ed incontrerà il pubblico e la presentazione del suo film dal titolo “Il sentiero della Gioia”.

I biglietti per partecipare alla serata costano: intero 8,50 euro - ridotto 6,50 euro (ragazzi fino ai 14 anni e over 65) e possono essere acquistati in prevendita online sul circuito vivaticket (www.vivaticket.it), attraverso il link presente sul sito www.promovies.it oppure in prevendita a Padova da: Gabbia Dischi (via Dante, 8), CartoLibreria Edicola Ruggero (via Armistizio 289 - Mandria), Cartoleria C’era una volta (via Asolo, 9 - Paltana) - Si consiglia l’acquisto in prevendita.

Il film ci guida passo passo lungo il “sentiero della Gioia”, un percorso di consapevolezza in grado di trasformare la nostra esistenza. Da sempre la felicità è stata considerata il fine ultimo della vita, l’obiettivo da raggiungere per considerarsi soddisfatti, e da sempre l’uomo si domanda come fare per raggiungerla. L’errore sta tutto nella premessa, nell’obiettivo iniziale, la ricerca della felicità, appunto. Non la troveremo mai se non la scegliamo ogni giorno. La gioia non può essere il fine, ma deve essere il mezzo per raggiungere una vita piena. Ogni giorno possiamo e dobbiamo imparare a scegliere di essere felici. Il film ci propone un viaggio in questa filosofia di vita, raccontata attraverso la voce di esperti e persone “comuni” che con i loro studi e i loro percorsi di vita ci dimostreranno come sia possibile trasformare le difficoltà in opportunità.