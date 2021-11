"Le regole dell’adolescenza", spettacolo per le scuole secondarie di secondo grado al teatro Maddalene

Posto unico non numerato 7 euro + 1 omaggio per insegnante accompagnatore ogni 15 alunni. Prenotazioni tel. +3904987770216 education@teatrostabileveneto.it

Prezzo Posto unico non numerato 7 euro + 1 omaggio per insegnante accompagnatore ogni 15 alunni. Prenotazioni tel. +3904987770216 education@teatrostabileveneto.it

Con la ripresa delle attività teatrali e il ritorno del pubblico in sala al 100% al Teatro Stabile del Veneto tornano anche le proposte per le scuole: da lunedì 15 novembre il Teatro Maddalene di Padova accoglierà in dieci matinée e due appuntamenti pomeridiani fino al 26 novembre gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per lo spettacolo Le regole dell’adolescenza, una produzione firmata TSV diretta da Lorenzo Maragoni e interpretata dagli attori della Compagnia Giovani. Pensato per il pubblico dei giovanissimi, prima di debuttare sulle assi del palcoscenico lo spettacolo ha fatto il suo debutto online in una versione realizzata ad hoc per la piattaforma digitale Backstage che è stata trasmessa anche nelle scuole.

Quali sono le regole esplicite, ma soprattutto implicite che seguiamo, nel nostro modo di parlare, nei luoghi che frequentiamo, nelle nostre scelte, nelle nostre relazioni? Da quando sono entrate in vigore? Potranno cambiare in futuro? Sono le domande da cui Le redole dell’adolescenza prende spunto per indagare il nostro rapporto con le regole, in particolare con quelle non scritte e interiorizzate.

Lo spettacolo è frutto di una drammaturgia condivisa tra attori e regista e basata sull’omonimo testo di Michele Ruol: partendo dal lavoro sul proprio vissuto e dalla condivisione delle proprie “regole” gli attori e le attrici della Compagnia Giovani, progetto inserito nell’ambito del Modello Veneto Te.S.eO. – Teatro Scuola e Occupazione nato dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto con la partnership di Accademia Teatrale Veneta, hanno seguito un lungo periodo di creazione, utilizzando gli strumenti della scrittura di scena, dell’auto-drammaturgia, del racconto di se? e del processo artistico condiviso. L’esito è uno spettacolo profondamente corale, spudorato e pudico come l’adolescenza, apparentemente semplice e amichevole, ma al tempo stesso stratificato e affilato. Un’occasione per osservare l’adolescenza come eta?-laboratorio della vita in cui si sperimenta con la propria liberta? e mancanza di liberta?.

Quando

15 novembre - 10

16 novembre - 10

17 novembre - 10

18 novembre - 10, 15.30

19 novembre - 10

20 novembre - 10

22 novembre - 10

23 novembre - 10

24 novembre - 10

25 novembre - 10, 15.30

26 novembre - 10

Biglietto

Posto unico non numerato 7 euro + 1 omaggio per insegnante accompagnatore ogni 15 alunni

Prenotazioni

tel. +3904987770216

education@teatrostabileveneto.it

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/le-regole-delladolescenza/

Le regole dell’adolescenza

scrittura di scena originale basata sul testo Le regole dell’adolescenza di Michele Ruol drammaturgia condivisa di regista e attori

–

con gli attori della Compagnia del Teatro Stabile del Veneto

Maria Anolfo

Giulia Briata/ Eleonora Panizzo

Riccardo Bucci

Elena Ferri

Riccardo Gamba

Gaia Magni

Marco Sartorello

Massimo Scola

Martina Testa

Paolo Tosin

–

regia Lorenzo Maragoni

–

assistente alla regia Tommaso Fermariello

–

spazio scenico Alberto Nonnato

disegno luci Roberto Raccagni

foto Serena Pea

–

produzione 2020 Teatro Stabile del Veneto

–

durata 45’

Il progetto della Compagnia Giovani è parte dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto con la partnership di Accademia Teatrale Veneta per la realizzazione di un Ciclo Completo di Formazione Professionale per Attori – Modello Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola.

Foto articolo - Le Regole Dell Adolescenza ph Serena Pea