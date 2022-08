Relics, Pink Floyd tribute, all’anfiteatro del Venda

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1375962226244654/

Sabato 27 agosto

Relics, Pink Floyd tribute

Anfiteatro del Venda

Biglietti: https://link.dice.fm/L9463e2fbc98

? WILL PIGS CONTINUE TO RULE OUR WORLD? ?

Il nostro concerto al Anfiteatro del Venda!

Il meglio del meglio dell'ambientazione e della musica dei Pink Floyd, eseguiti in una location da pelle d'oca!!!

RELICS

I Relics Pink Floyd tribute nati nel 2007 danno vita all’ unico vero -The Best of- dedicato alla grande Band Inglese , riproducendo fedelmente tutte le migliori canzoni della discografia dei Pink Floyd!

La cura dello spettacolo composto da video, laser show, effetti speciali e pirotecnici che vi riporteranno ai grandi live dagli anni 70 ad oggi.

La strumentazione sempre più ricercata e dettagliata che trova spazio tra l’effettistica utilizzata dai PF nel corso dei loro tour e tutto ciò che è più all’avanguardia nei giorni nostri.

Dal 2015 i Relics iniziano una collaborazione con un ospite d’eccezione Durga Mc Broom, storica corista dei Pink Floyd dei tour “Momentary lapse of reason & Pulse” con la quale si è instaurato un grande rapporto di amicizia e professionalità, dando la sua piena disponibilità ad esibirsi nei nostri concerti.

Non vi resta che scoprirci per rivivere a pieno le emozioni di una band che ha fatto e cambiato la storia della musica e del Rock.

Info web

https://www.facebook.com/events/1375962226244654/

https://link.dice.fm/L9463e2fbc98

Foto articolo da evento Facebook