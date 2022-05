40esima edizione della "Remada a Seconda"

Sabato 28 e domenica 29 maggio avrà luogo la 40a edizione della spettacolare e tradizionale manifestazione lungo i canali del nostro territorio. Dettagli

Sabato 28 maggio

Programma 40ª edizione Montegrotto Terme (mezzavia) - Battaglia Terme

Ore 17 Iscrizione in località MEZZAVIA a Montegrotto Terme euro 10. L’iscrizione è valida anche per la domenica. Omaggio ai partecipanti: originale maglietta 40ª Remada a Seconda

ore 17.30 Saluto dei sindaci di Montegrotto Terme e Battaglia Terme. Piccolo ristoro. Possibilità per le barche di usufruire dello scivolo e di raggiungere Battaglia Terme.

Esibizione del complesso strumentale di Montegrotto Terme

ore 18 Partenza da Montegrotto Terme (località Mezzavia)

ore 18.30 Arrivo a Battaglia Terme.

Ponte dei Scaini: Saluto del Sindaco e Canti del Coro dei Barcari

Lungo via Terme: cena con pesce fritto, folpetti e panini gourmet. Musica dal vivo con The Tyres

Domenica 29 maggio

Programma 40ª edizione Battaglia Terme - Pernumia (Passo Acquanera) - Due Carrare (Ponte De Riva) - Cartura (Cagnola) - Bovolenta - Pontelongo

BATTAGLIA TERME

Ore 7 ISCRIZIONI presso il Ponte delle “Cioare” (euro 10 a persona) Omaggio ai partecipanti: originale maglietta 40ª Remada a Seconda Novità: Possibilità di affittare canoe (noleggio canoa euro 20)

ore 9 Partenza dal Ponte delle “Cioare” Saluto dei Sindaci e benedizione imbarcazioni

PERNUMIA

ore 9.15 Passo dell’Acquanera, colazione volante senza scendere dalle imbarcazioni

DUE CARRARE

ore 10 Al Ponte “de Riva” cuccagna: “Brinca el sacheto”

CARTURA

ore 10.45 Località Cagnola, ristoro sull’argine sinistro

BOVOLENTA

ore 12.45 Arrivo e sosta delle imbarcazioni al “Porto alla Ponta” Stand gastronomico della Pro Loco presso il PARCO SALVO D’ACQUISTO, pranzo con menù a scelta.

ore 14 Esibizione nelle vie del centro e in Piazza Accademia dei Musici e Sbandieratori di Megliadino S. Vitale

ore 15 Partenza delle imbarcazioni verso Pontelongo

PONTELONGO

ore 16 Arrivo previsto sull’argine sinistro Esibizione dei Musici e Sbandieratori di Megliadino S. Vitale

ore 17.30 Ad insindacabile giudizio della Giuria saranno premiate le imbarcazioni più caratteristiche

ore 18 Estrazione premi a sorteggio delle barche arrivate a Pontelongo che consegneranno il numero alla Giuria

Il Saluto del Sindaco Massimo Momolo alla Remada a Seconda

A maggio 2019 avevamo salutato l’edizione n. 39 della “Remada a Seconda” ed ora, dopo una lunga pausa causata dalla triste pandemia, finalmente si torna in acqua, con l’edizione n. 40. È un bel traguardo, troppo a lungo atteso, ma è arrivato ed ora ce lo godiamo. Mentre scrivo questo breve saluto, ancora una volta usciamo da un inverno davvero avaro di precipitazioni nel nord Italia e, conseguentemente, non vi è la certezza matematica che per la fine di maggio i nostri canali siano navigabili. C’è un’altra variabile di cui tener conto: l’esecuzione dei lavori di manutenzione della “Conca di Navigazione”, finanziati e progettati dalla Regione, quanto mai necessari a cent’anni dalla realizzazione dell’imponente opera d’ingegneria idraulica. Vi sono, in realtà, altre novità che riguardano i nostri canali ed il nostro territorio più in generale: 1) si è provveduto, sul finire dell’inverno, alla pulizia degli argini del “Vigenzone” con la rimozione della vegetazione spontanea per lungo tempo lasciata crescere a costituire una potenziale minaccia al corretto defluire delle acque, specialmente in caso di piena; 2) sono in partenza i lavori di messa in sicurezza del quartiere “Ortazzo” di Battaglia Terme, con la realizzazione del completamento del murazzo tra il Ponte delle Chiodare ed il Museo della Navigazione. Anche per queste opere bisogna dare atto del considerevole impegno profuso dalla Regione, davvero un bel cambio di passo dopo anni di inerzia.

Agli organizzatori della manifestazione un grande GRAZIE per l’impegno e la costanza dimostrati, con l’auspicio che il lavoro fatto stimoli, in modo speciale nei più giovani, l’amore per la tutela dei beni comuni e per la valorizzazione delle nostre vie d’acqua. Infine, auguro di cuore, a nome dell’Amministrazione Comunale di Battaglia Terme e mio personale, a tutti i partecipanti dell’edizione n. 40 della storica “Remada a Seconda” di divertirsi e di trascorrere una bella giornata in amicizia, cullati dal moto lento e silenzioso delle nostre antiche vie d’acqua.

