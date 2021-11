"Remare all'Università": giornata informativa e pratica alla Canottieri Padova A.S.D.

In linea con l’Obiettivo 3 - Salute e Benessere - dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, l’Università di Padova sostiene azioni finalizzate alla promozione della salute, dello sport, e di stili di vita sani e sostenibili in Ateneo. In questa cornice l’Ateneo, forte della luna collaborazione con la Società remiera Canottieri Padova A.S.D., aderisce al progetto "Remare all'Università" presentato dalla stessa società remiera alla Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.).

Il progetto, varato per la prima volta nella storia dalla Federazione Italiana Canottaggio sotto la spinta dei due consiglieri federali Sara Bertolasi e Simone Martini, entrambi campioni olimpici ed ex universitari, si rivolge a tutte le studentesse e gli studenti universitari che intendono approcciarsi per la prima volta alla pratica remiera del canottaggio.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato far appassionare anche i giovani universitari che non hanno mai praticato il canottaggio a questa disciplina remiera, dall’altro creare un dialogo sinergico tra Società sportive e Università in modo tale che lo sport diventi parte integrante della vita universitaria e veicolo di nobili valori.

Il progetto "Remare all'Università" è quindi un’opportunità per tutte e tutti: per studentesse e studenti che desiderano approcciarsi per la prima volta a questo sport, per l’Università che, in questo modo, veicola un messaggio positivo, di benessere e sostenibilità attraverso lo sport, per le società sportive che possono avvicinare e reclutare giovani universitari che potranno dare un valore aggiunto al mondo del canottaggio e per la Federazione Italiana Canottaggio che desidera dare una nuova spinta al movimento universitario.

Il percorso prevede dei corsi propedeutici alla voga e una serie di manifestazioni di confronto con dei pari livello, e si sviluppa in tre fasi:

prima fase di formazione teorica e di avvicinamento al canottaggio “a terra” (video esplicativi, lezioni frontali, remo-ergometro, vasca ecc.)

di formazione teorica e di avvicinamento al canottaggio “a terra” (video esplicativi, lezioni frontali, remo-ergometro, vasca ecc.) seconda fase in formazione “in acqua” su imbarcazioni da canottaggio

in formazione “in acqua” su imbarcazioni da canottaggio terza fase finale di confronto attraverso manifestazioni sportive organizzate dalla FIC

Giovedì 25 novembre dalle ore 10, alla Club House della Canottieri Padova A.S.D. in via Decorati al Valore Civile 160 a Padova, si terrà la giornata informativa e pratica rivolta a studentesse e studenti iscritti all’Università di Padova che desiderano conoscere e partecipare al progetto.

La partecipazione è su prenotazione compilando il Modulo di adesione INFODAY - Progetto Remare all'Università.

La raccolta delle adesioni chiuderà lunedì 22 novembre 2021 (ore 14).

Per partecipare è necessario indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie e presentare la certificazione verde Covid-19.

Maggiori info sul progetto:

https://www.canottaggio.org/carte_fed/2021_avvisi/107/Progetto%20Remare%20all'%20Universita%202021-2022.pdf

ACOM UNIPD - Ufficio Public engagement Unipd - benessere.sport@unipd.it

Foto articolo da comunicato stampa