"Reminiscenze barocche" - Fiorenzo Pascalucci, pianoforte

La fascinazione verso i fasti di un glorioso e scintillante Barocco percorre come un filo il concerto di Fiorenzo Pascalucci in programma venerdì 16 febbraio nell'ambito della rassegna "Scatola Sonora".

Dalle “Rovine” di Danilo Comitini (1986), presentato in questa occasione in una nuova versione, alle evocazioni delle danze, dei dipinti e dei giardini barocchi di Ravel e Debussy fino all’improvvisazione cristallizzata di quella sorta di novecentesca “toccata” che è la "Rapsodia in Blue" di Gershwin. Introduzione all’ascolto a cura del pianista. Inizio concerto ore 20.30 – Bar aperto dalle ore 19 per aperitivi e cicchetti prima della musica.

IL PROGRAMMA: